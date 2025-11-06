El impactante mural con Messi como protagonista que apareció a metros de La Bombonera

En las redes sociales aparecieron videos del mural que tiene la figura de Messi y el presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

En el barrio de La Boca apareció un mural pintado en un edificio que sorprendió a la espera del superclásico que se disputará este domingo en La Bombonera. Llamativamente la imagen elegida para la obra de arte fue la del presidente de la institución Juan Román Riquelme y el astro rosarino Lionel Messi .

La elección fue sorpresiva debido a que el capitán de la Selección argentina no tiene vínculo cercano con la institución, salvo su relación con el presidente Boca , pero se trata de la imagen de un momento especial que se vivió en ese estadio: la despedida de Riquelme en la que participó el '10'.

Silvio Morales , uno de los artistas que lleva adelante la obra, dialogó con Mundo Boca Radio y contó detalles: "El artista a cargo es Mario Abat, muralista y escultor muy reconocido, y tuvo la amabilidad de invitarme a participar de la obra". Luego, el artista sumó: "Esto fue una iniciativa del sponsor que está en la camiseta. La fecha es para antes del clásico, para entonces tiene que estar terminado".

El artista desea que esté Riquelme en la inauguración: "Por ahora no se sabe nada. Es algo muy cerrado porque, si se entera mucha gente, se complica manejarlo. Seguramente esté Román en algún momento, pero no está confirmado".

Lionel Messi sorprendió con una frase sobre Qatar 2022 y lo que significó ser campeón

Lionel Messi participó de una charla en el marco del America Business Forum en Miami y se refirió, entre otras cosas, a lo que sintió tras ser campeón del mundo en Qatar 2022. El astro argentino dejó una frase que sorprendió por la comparación que realizó.

“Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos” declaró Messi, aunque previamente mencionó que la comparación era "salvando las distancias porque no tenía nada que ver". Estas palabras evidencian la importancia que tuvo para el diez levantar el trofeo que le había sido esquivo en otras ocasiones con la selección.

Estas declaraciones del argentino se dan tan solo unos días después de que Cristiano Ronaldo estuviera en boca de todos por declarar: "no estoy de acuerdo con que Messi sea mejor que yo". Además, resaltó que ganar el Mundial no es su sueño, ya que "un torneo no define quién es el mejor jugador".

En el evento de Miami, el Alcalde de la ciudad le entregó al futbolista la llave de la ciudad, una distinción honorífica para ciertas personalidades influyentes. Messi juega desde el 2023 en el Inter de Miami de la MLS, y llevó una gran revolución al equipo y la ciudad con respecto al fútbol y el deporte.

Entre otras cosas, también habló sobre su futuro y el momento del retiro: “El fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad, en algún momento se termina. Me gusta pensar qué puedo llegar a hacer, para dónde puedo llegar a arrancar. El ámbito empresarial me interesa, me gusta. Me gustaría aprender, estoy arrancando en esto”.

Hay que recordar que Messi firmó una extensión de contrato con Inter de Miami hasta el 2028, cuando tendrá 41 años. En cuanto a su participación con la selección, el capitán todavía no confirmó su presencia en el próximo Mundial, aunque todo parece indicar que lo jugará.

Por otra parte, ante la consulta del entrevistador sobre si un gran jugador se nace o se hace, Messi aclaró que cree que tuvo un don que "Dios me regaló", aunque aclara que sacrificó muchas cosas durante su carrera: “Me perdí muchas cosas por la profesión, muchas veces estaba en partidos. Me he perdido cumpleaños, fiestas. Hoy por hoy disfruto mucho más de esos pequeños momentos, ahora tengo la suerte de disfrutarlo”.