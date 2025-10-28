Las sentidas palabras de Messi sobre Maradona: "Trascendía cualquier cosa"

Diego Armando Maradona trascendió generaciones con la huella que marcó como futbolista siendo uno, entre un grupo minúsculo de elegidos, de los mejores jugadores del mundo. E incluso logró ser admirado por jugadores como Lionel Messi que se sientan en la mesa chica del grupo mencionado siendo ídolo y dominando más de 20 años al fútbol internacional.

En diálogo con la cadena de noticias NBC el futbolistas mencionó un grupo de deportistas que admira a nivel profesional por su admiración y que considera como los mejores de todos los tiempo, nombró a Maradona, uno de los entrenadores que tuvo en la Selección, con un sinfín de elogios detrás de la mención: : “Para nosotros, los argentinos, Maradona (Diego) siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó . Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", soltó.

Luego, sumó: "Por hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Jordan (Michael) . Admiro mucho a los tenistas como Roger (Federer), Rafa (Nadal), y Djokovic (Novak) , porque los tres hicieron que la competición sea mucho más grande y compitieron durante tanto tiempo por ser el mejor. También en el básquet con LeBron (James) , o Steph (Curry) son jugadores que admiré mucho y le dieron mucho al deporte el cual hacen cada uno en lo suyo”.

Messi sobre Maradona-NBC

Luego en su relato se refirió a la renovación que firmó con Las Garzas: “Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo estoy físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año. Me siento feliz viviendo en Miami con mi familia”.

Haciendo memoria y apelando a los recuerdos, Messi recordó el momento que se fue de Argentina hasta su camino por el fútbol: “Después me tocó irme a Barcelona, estar solo, empezar de cero porque era un país nuevo y no conocíamos gente ni nada. Después todo eso lo llevé a la convivencia con mi mujer y con mis hijos más tarde. Si bien mis hijos son españoles porque nacieron en Barcelona, con los tres después nos fuimos a París y después vinimos acá, pero en todos lados nos supimos adaptar y sacar las cosas buenas y positivas de cada país y crecer como persona y como profesional. Todos esos pasos que fuimos dando nos ayudó para ser mejores”.

Se terminó la espera: el Inter Miami confirmó la renovación de Messi

El Inter Miami hizo el anuncio que hacía tiempo estaba buscando: la renovación de Lionel Messi. Mediante un video publicado en sus redes sociales el club estadounidense confirmó que el astro rosarino renovó contrato y continuará en la institución.

"ESTÁ EN CASA", escribió con emoción la cuenta oficial de la institución junto a un video que fue elaborado en un punto sensible para el club que nació en 2018. Es que las grabaciones del anuncio fueron con Messi firmando el acuerdo en el centro del Freedom Park, el estadio que está construyendo la institución con capacidad para 25.000 espectadores y tecnología de última generación.

Si bien fue oficializada la firma entre las partes para extender el vínculo, aún no se conoció la duración que tendrá pero se estima que será de al menos dos temporadas. Más allá de la felicidad que puede generar en la institución con sede en Fort Lauderdale, la firma será un punto importante para la Selección argentina pensando en la Copa del Mundo 2026 a la que aspira llegar el '10'.