Lionel Messi sorprendió con una frase sobre Qatar 2022 y lo que significó ser campeón

El capitán de la selección argentina habló en un evento de Miami y se refirió a varios temas, entre ellos su sensación tras ganar el Mundial.

Lionel Messi participó de una charla en el marco del America Business Forum en Miami y se refirió, entre otras cosas, a lo que sintió tras ser campeón del mundo en Qatar 2022. El astro argentino dejó una frase que sorprendió por la comparación que realizó.

“Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos” declaró Messi, aunque previamente mencionó que la comparación era "salvando las distancias porque no tenía nada que ver". Estas palabras evidencian la importancia que tuvo para el diez levantar el trofeo que le había sido esquivo en otras ocasiones con la selección.

Estas declaraciones del argentino se dan tan solo unos días después de que Cristiano Ronaldo estuviera en boca de todos por declarar: "no estoy de acuerdo con que Messi sea mejor que yo" . Además, resaltó que ganar el Mundial no es su sueño, ya que "un torneo no define quién es el mejor jugador".

"Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos" Leo Messi dijo que el sentimiento de ganar el Mundial "es difícil de explicar" porque es "especial y grande" y agregó: "Todo lo que se diga queda corto". pic.twitter.com/X5aBLcjtxl

En el evento de Miami, el Alcalde de la ciudad le entregó al futbolista la llave de la ciudad, una distinción honorífica para ciertas personalidades influyentes. Messi juega desde el 2023 en el Inter de Miami de la MLS, y llevó una gran revolución al equipo y la ciudad con respecto al fútbol y el deporte.

El alcalde de la ciudad de Miami le entregó a Messi LA LLAVE DE LA CIUDAD, distinción honorífica que se otorga a personalidades destacadas por su influencia positiva en dicho lugar.

Orgullo.

pic.twitter.com/k3e52tAlj7 — Messismo (@Messismo10) November 5, 2025



Orgullo.



pic.twitter.com/k3e52tAlj7 — Messismo (@Messismo10) November 5, 2025

Entre otras cosas, también habló sobre su futuro y el momento del retiro: “El fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad, en algún momento se termina. Me gusta pensar qué puedo llegar a hacer, para dónde puedo llegar a arrancar. El ámbito empresarial me interesa, me gusta. Me gustaría aprender, estoy arrancando en esto”.

Hay que recordar que Messi firmó una extensión de contrato con Inter de Miami hasta el 2028, cuando tendrá 41 años. En cuanto a su participación con la selección, el capitán todavía no confirmó su presencia en el próximo Mundial, aunque todo parece indicar que lo jugará.

View this post on Instagram

Por otra parte, ante la consulta del entrevistador sobre si un gran jugador se nace o se hace, Messi aclaró que cree que tuvo un don que "Dios me regaló", aunque aclara que sacrificó muchas cosas durante su carrera: “Me perdí muchas cosas por la profesión, muchas veces estaba en partidos. Me he perdido cumpleaños, fiestas. Hoy por hoy disfruto mucho más de esos pequeños momentos, ahora tengo la suerte de disfrutarlo”.

"Para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande"

Leo Messi destacó "el don que Dios" le regaló: "Lo tuve desde muy chiquito, pero en el camino hice mucho esfuerzo". pic.twitter.com/FODMn7Ps1m — Corta (@somoscorta) November 5, 2025



Leo Messi destacó “el don que Dios” le regaló: “Lo tuve desde muy chiquito, pero en el camino hice mucho esfuerzo”. pic.twitter.com/FODMn7Ps1m — Corta (@somoscorta) November 5, 2025

Rumores indican que Galatasaray quiere a Lionel Messi a préstamo

Según rumores desde Turquía, el Galatasaray quiere un préstamo de tres meses aprovechando el parate de la MLS antes del Mundial 2026. El club estaría dispuesto a hacerse cargo del sueldo de Messi.

GALATASARAY QUIERE LLEVAR A LIONEL MESSI A PRÉSTAMO POR TRES MESES.

Según reportan en Turquía, buscan aprovechar el PARÓN DE LA MLS para llevar a Lionel, haciéndose cargo de su sueldo.

Vía @fotomac. pic.twitter.com/uesmgL45OS — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 5, 2025



Según reportan en Turquía, buscan aprovechar el PARÓN DE LA MLS para llevar a Lionel, haciéndose cargo de su sueldo.



Vía @fotomac. pic.twitter.com/uesmgL45OS — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 5, 2025

De realizarse el pase, Messi sería compañero de Mauro Icardi, quién hoy ingresó desde el banco ante el Ajax. El equipo turco está jugando la Champions League y actualmente se encuentra en la novena posición de la liguilla de clasificación.

Aunque la posibilidad de que el capitán de la selección acepte la oferta es cercana a cero, muchos hinchas se ilusionan por ver unos partidos más del diez compitiendo contra los grandes equipos de Europa.