El insólito gol anulado que salvó al Barcelona de un papelón en la Champions

El equipo español caía ante Brujas sobre el final del partido, pero el árbitro tomó una polémica decisión que decretó el empate.

La polémica decisión arbitral en el partido de Barcelona por Champions.

Por la cuarta fecha de la liguilla de clasificación de la Champions , el Barcelona visitó al Brujas de Bélgica. El partido se le hizo cuesta arriba al equipo culé, que estuvo tres veces en desventaja y sobre el final, un blooper de su arquero le daba la victoria al local, pero el árbitro tomó la decisión de anular el gol.

Szczesny intentó gambetear al delantero de Brujas tras un arriesgado pase atrás y cayó ante un leve contacto. El gol fue anulado con la intervención del VAR y salvó al Barcelona de un papelón. El partido terminó 3-3 y el analisis giró en torno a esta polémica sobre el final.

Lamine Yamal fue gran protagonista del encuentro, marcando un golazo para el 2-2 y enviando el centro para el gol en contra del empate final. El Barcelona se encuentra en la 11º posición de la liguilla con 7 puntos (2 victorias, un empate y una derrota) y por el momento está fuera de las posiciones para clasificar directamente a octavos de final.

¡ANULADO EL 4-3 DE BRUJAS! El árbitro revisó la jugada en el VAR y cobró infracción sobre Szczesny. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0HoLUQANBR

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1986182943883104679&partner=&hide_thread=false QUÉ LOCURA DE GOL DE LAMINE YAMAL, POR FAVOR. pic.twitter.com/WS5tEiac8V — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 5, 2025

Goles argentinos en este miércoles de Champions League

En el primer partido de la jornada de este miércoles, Alejandro Garnacho marcó el segundo gol en el empate 2-2 de Chelsea en su visita a Qarabag. El extremo argentino ingresó en el segundo tiempo, al igual que Enzo Fernández. El conjunto londinense quedó 12º, con los mismos puntos que el Barcelona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EngancheDiez/status/1986148401197580443&partner=&hide_thread=false LINDO ZURDAZO DE ALEJANDRO GARNACHO PARA EMPATARLE AL QARABAG.pic.twitter.com/ghIuzQnDip — El Enganche (@EngancheDiez) November 5, 2025

Por otra parte, Lautaro Martínez abrió el marcador en la victoria 2-1 del Inter de Milan ante el Kairat. El conjunto italiano trepó hasta la cima y se suma al Arsenal y Bayern Munich como los únicos equipos que triunfaron en las cuatro fechas y mantienen puntaje ideal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EngancheDiez/status/1986182547106152592&partner=&hide_thread=false NUEVO GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ EN CHAMPIONS LEAGUE.



Se convierte así en el TERCER ARGENTINO con MÁS GOLES [25] en UCL. Está por detrás de Agüero [41] y Messi [129] pic.twitter.com/6ISAB8yd5F — El Enganche (@EngancheDiez) November 5, 2025

Hubo otras actuaciones de argentinos en esta jornada de miércoles. Claudio Echeverri fue titular en la victoria del Leverkusen ante el Benfica de Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni. De la partida no pudieron ser Equi Fernández y Exequiel Palacios en el conjunto alemán por respectivas lesiones.

Mauro Icardi ingresó en el segundo tiempo en la tremenda goleada de Galatasaray por 3-0 ante el Ajax. Juan Foyth fue titular en la derrota del Villareal ante Pafos. Geronimo Rulli atajó un penal en la derrota del Marsella sobre la hora contra el Atalanta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1986166806248079650&partner=&hide_thread=false EL PENAL ATAJADO DE RULLI.pic.twitter.com/KJVlKOcsYH — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 5, 2025

El ex Boca Aaron Anselmino no vio minutos en el partido más interesante de la jornada, que fue el duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund. Los dirigidos por Guardiola golearon por 4-1 con un tanto de Haaland, que cumplió con la ley del ex.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1986173128385708210&partner=&hide_thread=false ERLING HAALAND Y LA LEY DEL EX CONTRA BORUSSIA DORTMUND.



SUMA ¡54 GOLES EN 52 PARTIDOS DE UCL!pic.twitter.com/TrCydFLPx0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 5, 2025

La quinta fecha de la Champions, repleta de partidazos

La quinta fecha de la liguilla de clasificación se desarrollará el 25 y 26 de noviembre y contará con varios partidazos para tener en cuenta y agendárselos.

Chelsea vs Barcelona (25/11 17hs)

Atlético de Madrid vs Inter de Milan (26/11 17hs)

Arsenal vs Bayern Munich (26/11 17hs)

(26/11 17hs) PSG vs Tottenham (26/11 17hs)

Hay que recordar que desde la temporada anterior, el formato de clasificación de la Champions fue cambiado. Ahora, tras finalizar las ocho fechas, los 8 mejores clasificados pasan directamente a octavos de final, mientras que del puesto 16 al 24 juegan por los últimos boletos a esa instancia.