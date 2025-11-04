Goles argentinos en una jornada de Champions repleta de partidazos

Julián Álvarez y Alexis Mac Allister fueron protagonistas en una nueva fecha de la liga de campeones de la UEFA.

Los jugadores argentinos fueron protagonistas en una nueva jornada de la Champions League.

En la cuarta fecha de la liguilla de clasificación de la Champions , tuvieron gran protagonismo los futbolistas argentinos en una jornada repleta de partidazos. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister , piezas clave de la selección argentina, marcaron goles en las respectivas victorias de sus equipos.

El Atlético de Madrid , dirigido por el Cholo Simeone, venció 3-1 a Union SG en el Metropolitano. Julián Álvarez, figura absoluta del Colchonero, marcó el primer gol, con asistencia de Giuliano Simeone. Los otros argentinos que vieron minutos fueron Nahuel Molina (titular) y Thiago Almada (ingresó desde el banco). Los españoles acumulan dos victorias y dos derrotas en cuatro partidos.

En uno de los partidos que se llevó todos los reflectores, Alexis Mac Allister marcó el único gol en la victoria del Liverpool ante Real Madrid . El conjunto inglés arrastraba un presente irregular, con varias derrotas en la Premier League, pero logró imponerse ante el equipo español, que perdió el invicto en la Champions. El argentino se llevó una tremenda ovación del estadio tras su salida en el segundo tiempo.

En el otro partido destacado de la jornada, Bayern Munich estiró su gran momento y venció al PSG, último campeón del torneo. Ambos equipos llegaban con puntaje perfecto, pero fue el alemán el que se impuso en el duelo de líderes por 2-1.

El gran protagonista del partido fue el colombiano Luis Diaz, quien convirtió ambos goles del Bayern, para luego irse expulsado por una falta ante el defensor marroquí, Hakimi.

El Bayern sorprende en Europa por su increíble arranque de temporada al mando de Vincent Kompany, ganando los primeros 16 partidos disputados y siendo líderes en Champions y Bundesliga.

Los otros argentinos que tuvieron acción en este martes de Champions

Además de los mencionados goleadores de la jornada, hubo otros argentinos que vieron acción en esta jornada de la Champions League. En la derrota del Union SG ante Atlético de Madrid, fue titular el defensor Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista del Liverpool.

En la victoria de Tottenham por 4-0 ante Copenhague fue titular el Cuti Romero, defensor titular y pilar de la selección dirigida por Lionel Scaloni. El partido fue tendencia por el golazo de Micky Van De Ven, que recorrió casi toda la cancha con el balón, dejando atrás a múltiples jugadores rivales.

Por último, los argentinos Francisco Ortega (titular) y Lorenzo Scipioni (ingresó desde el banco) sumaron minutos en el empate 1-1 del Olympiacos ante el PSV. Santiago Hezze no pudo ser de la partida por su expulsión en la jornada anterior ante Barcelona.

La jornada del miércoles de la Champions, con más argentinos

La agenda del miércoles 5 de noviembre verá mucha acción de jugadores argentinos. El Inter de Lautaro Martínez buscará seguir con puntaje ideal ante el Kairat Almaty. Por su parte, el Chelsea de Enzo Fernández abrirá la jornada ante el Qarabag.

El Galatasaray de Mauro Icardi visitará al Ajax, el Borussia Dortmund del ex Boca, Aaron Anselmino protagonizará un partidazo ante el Manchester City.

Por otra parte, el Benfica de Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni recibirá al Bayern Leverkusen, que cuenta en su plantel con el Diablito Echeverri, aunque no podrá disponer de Exequiel Palacios ni Equi Fernández, ambos lesionados.