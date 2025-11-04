Chelsea estaría interesado en una de las figuras de Boca y la Sub 20

El equipo inglés preguntó condiciones por un juvenil del Xeneize que es titular en primera y fue figura en el Mundial con la selección argentina.

Chelsea habría contactado al entorno de una de las figuras de Boca y la selección argentina Sub 20 para reforzar su plantel y seguir adquiriendo talento juvenil. Aunque aun no llegó una oferta ni comunicación formal con el Xeneize, ya se hizo tendencia en redes sociales el interés del club londinense por Milton Delgado .

Según la cuenta de X, Transfer News Live, el Inter de Miami de Lionel Messi también tendría interés en el mediocampista argentino de 20 años, que sería uno de los objetivos del equipo de la MLS para acompañar en la mitad de la cancha a Rodrigo De Paul. Según rumores, el fichaje podría rondar los 15 millones de euros.

Delgado ganó gran relevancia en Boca durante la dirección técnica de Fernando Gago, convirtiéndose en pieza fundamental de la mitad de la cancha y siendo la figura de Boca durante ese semestre .

Con la llegada de Miguel Ángel Russo al banco Xeneize, el juvenil perdió un poco de terreno, ya que el entrenador consideraba que había que llevarlo de a poco. Delgado volvió a ver minutos en los últimos partidos, reemplazando a Rodrigo Battaglia ante Barracas Central y haciéndose cargo de la mitad de la cancha contra Estudiantes de La Plata ante la ausencia de Leandro Paredes por acumulación de amarillas.

En ambos partidos fue una de las figuras del partido, manejando las salidas desde abajo y siendo un relevo constante para sus compañeros. Estos rendimientos parecen haberle asegurado su lugar en el once inicial para el superclásico del fin de semana.

Milton Delgado, una de las figuras de Argentina en el Mundial Sub-20

El mediocampista de Boca fue una de las figuras de la selección en el Mundial Sub 20, donde los dirigidos por Diego Placente cayeron en la final ante Marruecos y no pudieron consagrarse en el torneo juvenil. Delgado fue premiado como balón de bronce (tercer mejor jugador del torneo) por la organización de la FIFA.

El Mundial fue una excelente vidriera para el juvenil de Boca, ya que lo puso en primer plano para los grandes clubes del mundo, que suelen observar a las futuras estrellas en estos torneos, además de que volvió a estar en conversación de los hinchas Xeneizes que reclamaban que Delgado vea minutos en el equipo.

Los cambios que planea Úbeda para el Superclásico

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, podrá contar con el mediocampista Leandro Paredes, quien cumplió su fecha de suspensión por acumulación de amarillas, mientras que el español Ander Herrera entraría en lugar del chileno Carlos Palacios de cara al Superclásico de este domingo ante River.

Paredes ingresará por Tomás Belmonte, quien compartió la mitad de la cancha con Milton Delgado en el partido ante Estudiantes de La Plata. Herrera podría reemplazar a Palacios, de flojo rendimiento en los últimos partidos.

El plantel Xeneize se entrenó esta tarde en el complejo deportivo de Ezeiza, donde el miércoles realizará un doble turno, el jueves efectuará la práctica formal de fútbol, a puertas cerradas, y el viernes, tras el entrenamiento matutino, quedará concentrado con vistas al trascendental partido que se disputará en La Bombonera.