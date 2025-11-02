Para el infarto: en la previa del Superclásico, Boca sufrió y logró un triunfazo ante Estudiantes

El Xeneize sumó tres puntos fundamentales pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores y, de yapa, quedó puntero de su zona.

Con el envión anímico a cuestas y sin la presencia de Leandro Paredes, Boca tenía que dar un golpe sobre la mesa sobre el cierre del Torneo Clausura. Y en La Plata, frente a un siempre duro Estudiantes, pasó la prueba de fuego : ganó 2-1 con un gol de penal agónico de Miguel Merentiel y trepó a la primera colocación de su zona, superando a Unión y al Pincha. Encima, quedó a tiro de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Con un dibujo inédito y Exequiel Zeballos recostado sobre el sector izquierdo, Boca apostó por la verticalidad y la salida rápida desde el fondo. Sin embargo, se encontró en los primeros minutos con un Estudiantes muy ofensivo y Edwin Cetré como estandarte : el colombiano engendró varias de las acciones más importantes del Pincha. Un centro que Guido Carrillo no llegó a conectar y un remate lejano fueron las dos oportunidades que surgieron de los pies del picante extremo.

Si bien el compromiso entró en una meseta promediando la etapa inicial, lo cierto es que el Xeneize pudo recuperar la posesión y el Changuito se convirtió en el hombre más peligroso de la visita. De la mano de un lindo tiro libre, el canterano exigió a Fernando Muslera y contó con otro disparo de media distancia que no fue del todo fructífero. El partido, más allá de jugadas puntuales, fue cortado y friccionado en la mitad del campo .

EL CHANGUITO ZEBALLOS sorprendió con el tiro libre y MUSLERA se estiró para evitar el primero de Boca





Cuando todo parecía indicar que los equipos se irían a los vestuarios sin emociones, Zeballos comandó una guapeada justo antes del pitazo del árbitro y Facundo Rodríguez lo bajó dentro del área. El propio artillero se hizo cargo de la pena máxima, pero ajustó demasiado su tiro y golpeó el poste izquierdo. Con el penal errado, el duelo se mantuvo 0-0.

#EDLP Exequiel Zeballos erró el penal para Boca en UNO y sigue todo igual.

El comienzo del complemento fue frenético: los platenses avanzaron unos metros y Tiago Palacios, haciendo gala de la técnica que lo caracteriza, estrelló su ejecución en el travesaño. Sin embargo, los dirigidos por Claudio Úbeda reaccionaron rápido: el Changuito, la gran figura del conjunto azul y oro, picó al espacio tras un pase de Milton Giménez y definió cruzado para poner en ventaja al cuadro de La Ribera.

LA REVANCHA DEL CHANGUITO PARA EL PRIMERO DE BOCA Gran definición cruzada de Zeballos para el 1-0 ante Estudiantes





El elenco de Eduardo Domínguez respondió prácticamente al instante, apenas diez minutos después del baldazo de agua fría: Palacios controló y divisó a Cristian Medina, que encontró un hueco por el sector izquierdo. Con un solo movimiento, dejó en el camino a Lautaro Di Lollo y a Lautaro Blanco, y se arrojó al suelo ante la arremetida de Agustín Marchesín. El arquero cometió infracción y Cetré, desde los doce pasos y de emboquillada, no le dio tiempo a Boca para celebrar.

SHOWTIME DE CETRÉ PARA EL EMPATE DE ESTUDIANTES El colombiano la PICÓ, puso el 1-1 ante Boca y metió festejo con bailecito





Los ataques del Xeneize tenían un solo protagonista, y el propio pichón de crack santiagueño volvió a exigir a Muslera con un latigazo. Después de aquella chance, el encuentro se transformó en un monólogo pincharrata: Santiago Núñez se perdió el segundo de cabeza; y Palacios hizo temblar el poste de arriba con un extraordinario taco. El ingreso de Ander Herrera, con el objetivo de poblar el centro del terreno y recuperar la pelota, le salió bien a Sifón.

El Vasco, con pocas intervenciones, sufrió un severo planchazo a la altura de la tibia por parte de Rubén Neves, que acabó siendo expulsado por el árbitro Leandro Rey Hilfer tras una revisión del VAR. El impulso por la superioridad numérica bastó para que Boca se hiciera fuerte sobre el final: el ex jugador del Athletic de Bilbao encabezó una guapeada, frenó en el momento exacto y esperó para sentir el contacto de Fabricio Pérez.

ESTUDIANTES SE QUEDÓ CON DIEZ Gabriel Neves le fue muy mal a Ander Herrera y Rel Hilfer, tras revisión en el VAR, lo expulsó





Miguel Merentiel, erigido como capitán del Xeneize, se hizo cargo de la papa caliente. Ocurre que el cuadro azul y oro se jugaba mucho, pensando en la clasificación a la próxima edición de la Copa LIbertadores. Faltando segundos, al uruguayo no le pesó la presión: con mucha calidad, selló el 2-1 definitivo para ratificar un triunfazo. De yapa, sacó a River transitoriamente de la zona de acceso directo a la competición internacional. Con el Superclásico a la vuelta de la esquina...

LA BESTIA LE DA EL TRIUNFO AGÓNICO A BOCA Miguel Merentiel cambió el penal por gol para el 2-1 ante Estudiantes





El resumen de Estudiantes-Boca

Formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

¡Así forma el Pincha esta tarde Boca! #TorneoBetano Clausura 2025





Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Goles: Edwin Cetré (59'); Exequiel Zeballos (49'), Miguel Merentiel (90+4').

Transmisión: TNT Sports.