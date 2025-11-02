Las polémicas que protestó todo Estudiantes en la derrota ante Boca

La victoria del xeneize en La Plata llegó sobre el final con un penal convertido por Miguel Merentiel en tiempo adicionado.

Fue un partidazo con goles y polémicas que no defraudó. Estudiantes - Boca se jugó como una final y la victoria quedó para la visita por 2 a 1, en la fecha 14 de la Copa de la Liga en su versión Clausura. El triunfo le permitió al equipo que dirige Claudio Úbeda dar un paso clave para acceder a la Copa Libertadores del año que viene y acercarse a los playoffs del torneo.

Quedó mucha bronca en el Pincha con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, quien tuvo que tomar varias decisiones controversiales y se apoyó en el VAR encabezado por Ariel Penal.

La primera parte del encuentro comenzó con pocas emociones y llegadas por parte de ambos equipos hasta que, a los 47 minutos, Exequiel Zeballos recibió una infracción dentro del área por parte de Facundo Rodríguez y el árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó en sancionar la pena máxima.

En el complemento, el Chango tuvo revancha y puso en ventaja a Boca cuando iban 4 minutos.

Sin embargo, diez minutos más tarde apareció Edwin Cetré para poner las tablas en el resultado desde el punto penal. Tras una falta del arquero de Boca, Agustín Marchesin, sobre Cristian Medina, el atacante colombiano picó la pelota en su ejecución empató el encuentro.

PENAL PARA ESTUDIANTES Marchesín lo bajó a Medina



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025

En uno de los mejores momentos del elenco platense en el cotejo, Gabriel Neves cometió una fuerte infracción sobre el mediocampista xeneize Ander Herrera y el encargado de impartir justicia, a instancias de VAR, le mostró la tarjeta roja.

ESTUDIANTES SE QUEDÓ CON DIEZ Gabriel Neves le fue muy mal a Ander Herrera y Rel Hilfer, tras revisión en el VAR, lo expulsó



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025

Sobre el final se desató la polémica luego de que el juez principal sancionara la pena máxima para el cuadro azul y oro luego de una presunta falta sobre el propio volante español, cuyo ingreso fue decisivo.

Cuando estaba entrando al área, Herrera fue derribado por Pérez y el juez sancionó penal. El mediocampista antepuso su cuerpo y el rival se lo llevó puesto, pero todo el equipo local y el banco de suplentes pidieron que fue afuera del área o que no era infracción.

El encargado de cobrar el remate fue Miguel Merentiel y el uruguayo sentenció el resultado.