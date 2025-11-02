Murió una leyenda del rally regional y referente del automovilismo patagónico en plena competencia

Un histórico piloto de Catriel falleció tras una descompensación durante el Rally de Chichinales. Su partida conmocionó al ambiente motor y al deporte zonal.

El mundo del automovilismo regional quedó sumido en una profunda tristeza. Miguel Debasa , múltiple campeón y figura emblemática del rally patagónico, murió este domingo mientras seguía de cerca la segunda etapa del primer Rally “Portal del Valle” , disputado en Chichinales y válido por la séptima fecha del Campeonato Regional.

Debasa, conocido y querido en toda la región como “Miguelito”, observaba el paso de los autos en el primer tramo del día cuando se descompensó . Fue asistido de inmediato y trasladado al hospital de Villa Regina, donde falleció por un paro cardíaco.

Desde el hospital reginense informaron que “en horas de la mañana, a las 11:20, ingresó a la Guardia un paciente adulto mayor con un cuadro de descompensación hemodinámica severa, prácticamente sin pulso al arribo ”.

debasa miguel

“El equipo de salud activó de inmediato el protocolo de emergencia cardiovascular y se realizaron todas las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar indicadas para este tipo de situación crítica. A pesar del esfuerzo sostenido del personal médico y de enfermería, y del trabajo conjunto con los equipos de Terapia Intensiva y Cardiología, la evolución clínica resultó desfavorable y el paciente falleció”, detallaron.

Un final inesperado

Miguel Debasa se encontraba participando del evento como apoyo técnico de su hijo menor, Mauro, quien estaba a un paso de consagrarse nuevamente campeón. Al conocer la noticia, el piloto decidió no largar la segunda prueba.

Según informó Mejor Informado, fue su hijo mayor, Maximiliano, quien trasladó a su padre de urgencia al hospital, pero nada pudo hacerse.

Una vida dedicada al rally

Debasa fue un ícono del automovilismo regional. Inició su carrera junto a su padre, Juan Tomás, en un Renault 12, y a comienzos de los años ’80 construyó un Renault 18 con el que llegó a medirse con grandes figuras nacionales como Jorge Recalde, Mario Soto y Gabriel Raies.

Lo más destacado de su trayectoria fue siempre su espíritu familiar y artesanal: cada auto lo construían en su taller de Catriel, con sus propias manos. Esa misma pasión la heredaron sus hijos, quienes hoy continúan compitiendo bajo la bandera de la familia Debasa.

miguel debasa renault 18

Un reconocimiento en vida

Hace apenas unas semanas, la Municipalidad de Catriel le había entregado un reconocimiento por su aporte pionero al automovilismo local y su extensa trayectoria en el Rally Regional.

Su nombre, grabado en cada especial de tierra del Alto Valle y la Patagonia, quedará como símbolo de una vida entera dedicada a la pasión por los fierros.