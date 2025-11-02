Increíble derrota de River: jugó pésimo, erró un penal en el último minuto y perdió contra Gimnasia

El Millonario dejó una pálida imagen en el Monumental, se ganó los silbidos de los hinchas y ni siquiera pudo rescatar un punto en la acción final.

River atraviesa un momento caótico : en la previa del Superclásico ante Boca , perdió de manera insólita contra Gimnasia en el Monumental. Más allá de haber tenido una de sus peores prestaciones desde que Marcelo Gallardo regresó al club, tuvo la chance de igualar el encuentro en el último minuto y Miguel Borja erró su penal . Con este resultado, el Millonario comprometió seriamente su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Tras la eliminación en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, el recibimiento de la tribuna millonaria estuvo lejos de ser hostil: hubo ovación para Marcelo Gallardo y tan solo algunos jugadores puntuales fueron reprobados en la previa. Dentro del campo de juego, a River le costó encontrar juego asociado en el inicio, pero mostró algo de frescura en el ataque en los pies de Ian Subiabre , una de las grandes sorpresas de la noche. Facundo Colidio, que llegó tocado al partido, debió salir reemplazado a los 15 minutos por una molestia e ingresó el juvenil Cristian Jaime.

La modificación no cambió en absoluto la tesitura del encuentro. El local empezó a llegar al área rival, aunque con acciones aisladas y forzadas: Juanfer Quintero probó de media distancia en un tiro libre y Maximiliano Salas hizo lo propio en una incursión individual. Mientras tanto, el Lobo complicó con envíos aéreos y jugadas de pelota parada, aquellas que se volvieron dagas para el elenco de Marcelo Gallardo durante toda la temporada.

ATENCIÓN: Colidio se lesionó a una semana del Superclásico.

Sobre el final de la primera etapa, el público comenzó a impacientarse: ocurre que La Banda no tuvo chances claras durante 45 minutos y tampoco se aproximó de manera peligrosa al arco rival. De hecho, el Tripero no sufrió pese a estar replegado y hasta Marcelo Torres pudo haber estampado el 1-0, pero no llegó a definir de milagro. Un buscapié de Jaime fue lo único interesante que exhibió el elenco de Núñez.

PENAL A FAVOR DE GIMNASIA ANTE RIVER Y SUENA "MOVETE" EN EL MÁS MONUMENTAL.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

En el inicio del complemento, el equipo de Marcelo Gallardo no levantó ni mostró reacción para sacar adelante el compromiso en un ambiente caldeado. Para colmo, en una de las pocas oportunidades en las que el Mens Sana pasó la mitad de la cancha, Juan Portillo derrumbó dentro del área a Bautista Merlini: el árbitro Nazareno Arasa cobró penal, previa revisión del VAR. El Chelo, ex Boca, cambió la pena máxima por gol.

ARRIBA EL LOBO EN EL MÁS MONUMENTAL: Torres cambió penal por gol para el 1-0 de Gimnasia ante River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

El Muñeco sumó a Santiago Lencina y Maxi Meza como revulsivos en tres cuartos para generar ocasiones de riesgo, aunque la tensión era palpable en el estadio. El nerviosismo de los jugadores locales impidió que River pudiera siquiera acercarse con peligro: Gimnasia aguantó con hidalguía pese a que varios de sus hombres se mostraban exhaustos. Desde las tribunas bajaban silbidos y abucheos que también iban dirigidos hacia el cuerpo técnico.

Por intermedio de centros de Marcos Acuña, uno de los pocos que estuvieron a la altura en el Millonario, Miguel Borja y Salas estuvieron cerca de marcar de cabeza. También lo intentó Lautaro Rivero, de media distancia, pero la pelota se fue apenas afuera. Ya en tiempo de descuento, el juez le dio una vida más al anfitrión: cobró una infracción de Gastón Suso, que tomó a Lucas Martínez Quarta de manera temeraria.

Sin embargo, en la imagen del VAR, se pudo apreciar que el ex Marsella fue el que cometió falta, pero el colegiado no modificó su decisión. Desde los doce pasos, y en la última del pleito, fue el Colibrí quien se hizo cargo de la situación: Insfrán, para colmo, atajó el tiro. Poco, muy poco para un plantel que requirió de una inversión sin precedentes y que no compitió en los principales torneos que disputó. Afuera de la Copa Argentina, de la Libertadores y con serias chances de quedar afuera de la próxima edición del certamen continental.

¡¡¡INSFRÁN, EL HÉROE!!! El arquero de Gimnasia le tapó el penal a Borja en la última del partido.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

El resumen de River-Gimnasia

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los 11 del Millonario para esta noche frente a Gimnasia #VamosRiver pic.twitter.com/mmVQVzp45e — River Plate (@RiverPlate) November 2, 2025

Formación de Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

¡Estos son los 11 elegidos por Fernando Zaniratto!

#TorneoBetano | Clausura 2025



#TorneoBetano | Clausura 2025

— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) November 2, 2025

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Gol: Marcelo Torres (55').

Transmisión: ESPN Premium.