Denuncian que le "caranchearon" la banca a una concejal y el caso llegó al TSJ

Una candidata suplente reclama su banca por paridad de género y denuncia que asumió un funcionario del Ejecutivo en extrañas circunstancias.

Una fuerte polémica institucional se desató en el Concejo Deliberante de Vista Alegre . Mercedes Rozas presentó una acción de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén para reclamar la banca de concejal que -según sostiene- le corresponde ocupar por paridad de género y orden en la lista electoral.

El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Gloria Balderrama , renunció a su cargo para incorporarse al Ejecutivo provincial en el área de Derechos Humanos. Como establece la normativa vigente, su reemplazo debía surgir del mismo espacio político y respetando el género .

De esa manera asumió la concejal Verónica Cibes , quien figuraba a continuación en la lista de Comunidad. Sin embargo, poco después Cibes sufrió una repentina enfermedad y presentó ante el cuerpo deliberativo un certificado médico que indicaba la necesidad de un tratamiento prolongado.

Vista Alegre Municipalidad -VALIDA 1200- Un funcionario municipal que iba como candidato titular en la lista de de Com,unidad asumió en lugar de una mujer en el Concejo Deliberante. Reclaman la paridad de genero.

Según explicó el abogado Gustavo Estrada, patrocinante de Roza, el Concejo nunca trató formalmente esa situación. Es decir, la licencia o su eventual renuncia o baja. Si que hubo una situacón irregular durante un cuarto intermedio de tres días.

Vista Alegre: una polémica sesión

“Lo que sabemos es que presentó un certificado médico por largo tratamiento, pero ella no renunció ni pidió licencia. Esa situación debía ser tratada por el cuerpo, ya sea para otorgar licencia o eventualmente declarar la cesantía si no podía cumplir el mandato”, explicó el letrado.

La controversia estalló en el inicio del período legislativo de este año. El pasado 2 de marzo se abrió la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de marzo a las 10 horas.

Cuando Rozas y su abogado llegaron ese día al recinto, se encontraron con una escena inesperada. “Fuimos a las 10 con Mercedes Roza y cuando llegamos ya estaba sentado Munir Chacón (en su momento militaba en el PRO), que es el actual secretario de Desarrollo Social del municipio”, relató Estrada.

Según denunció, el juramento de Chacón no se realizó un procedimiento previo formal sino que fue presentado en un cuarto intermedio en otra dependencia del edificio, del que no habría registro; se habría realizado un acta que no aparece.

Vista Alegre_concejal_Munir_Chacon

“Estaban encerrados en una oficina y después le tomaron juramento recién a las 10 de ese día retomaron la sesión y volvieron a tomar asistencia”, aseguró.

Chacón es concejal titular electo pero actualmente formaba parte del Ejecutivo municipal y mantiene cercanía política con el intendente José Asaad, como secretario de Desarrollo Social.

El planteo judicial es que, aun en caso de existir una vacante, el reemplazo debía respetar tanto el orden de la lista como el género de la concejal que dejó el cargo. Y para ello presentó una acción de nulidad y un pedido de declaración de certeza al TSJ.

Mercedes Roza ocupaba el cuarto lugar como suplente en la lista de Comunidad y, según su interpretación, era quien debía asumir.

“La Ley 53 establece que las vacantes en el Concejo Deliberante deben cubrirse respetando estrictamente el orden de la lista proclamada por la autoridad electoral”, sostuvo Estrada.

El abogado también citó la legislación de paridad de género vigente en la provincia. “La normativa de paridad establece que cuando cesa una concejal mujer, el reemplazo debe ser otra mujer siguiendo el orden de la lista. Sustituirla por un varón altera ilegítimamente la composición del cuerpo”, explicó.

Los argumentos judiciales

En la presentación ante el TSJ, la defensa de Rozas sostiene que se vulneraron varias normas legales. Es que el juramento se habría realizado sin un tratamiento previo de la situacion de la concejal que presentó licencia y el orden de los listados; no existía una vacante formalmente declarada, ya que Cibes no renunció.

Nulidad concejal paridad de genero

Además, señalan que se alteró el orden sucesorio de la lista electoral. Munir Chacón se encontraba ejerciendo funciones en el Ejecutivo municipal. y se habría violado el principio de paridad de género.

Además, Estrada afirmó que el Concejo menciona un acta para justificar el procedimiento, pero que ese documento no fue exhibido públicamente.

"Que se recupere pronto"

“No hay ningún punto de discusión porque incluso el propio intendente, en su discurso de apertura de sesiones, dijo que esperaba que Cibes se recuperara (de sus estado de salud”, señaló.

Con estos argumentos, Rozas presentó una acción de nulidad junto con una acción declarativa de certeza para que el TSJ determine quién debe ocupar legalmente la banca.

El conflicto amenaza con subir el tono político, donde la oposición habla directamente de una “maniobra” para impedir que una mujer asuma la concejalía que -según sostienen- le corresponde por ley.