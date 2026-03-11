En el mapa: dónde está la nueva calle que busca mejorar el tránsito en Terrazas del Neuquén

La traza se construirá desde cero para agilizar el acceso desde el norte a Neuquén capital. El objetivo es mejorar la conectividad de una zona transitada en horas pico.

Con la premisa de avanzar en la ciudad de los 15 minutos, la Municipalidad de Neuquén anunció este fin de semana nuevos avances en la conectividad vial del norte de la ciudad. Su objetivo apunta a construir en Terrazas del Neuquén una calle desde cero para agilizar el acceso a la capital en la zona norte de la ciudad , que suele presentar un intenso flujo vehicular en las horas pico.

Según informaron desde el Poder Ejecutivo local, la construcción avanza en la calle Pilmaiquén, en el sector Terrazas de Neuquén , una nueva traza vial que unirá la avenida Soldi con Cabellera del Frío y que busca mejorar la conectividad en el norte de la ciudad.

La intervención demanda una inversión aproximada de 1.500 millones de pesos , financiados con recursos municipales. El objetivo es sumar una vía estratégica en el norte de la ciudad, donde en los últimos años se consolidó un fuerte crecimiento poblacional .

El barrio Terrazas del Neuquén y las zonas aledañas registraron un acelerado desarrollo en los últimos años. La pavimentación de la Avenida Soldi, la construcción del Polo Tecnológico y el avance de nuevos loteos cambiaron la fisonomía de ese sector de la meseta neuquina, pero también trajeron nuevos desafíos para el tránsito.

Los detalles de la nueva calle

En ese sentido, la nueva calle busca aliviar las vías de acceso que utilizan a diario los vecinos de la zona para ingresar al centro de Neuquén capital. Las imágenes satelitales muestran que la calle Pilmaiquén podría generar una alternativa de conectividad en el extremo oeste del barrio para así descomprimir el resto de las calles que derivan en la Avenida Soldi y permiten circular hacia el centro de Neuquén.

terrazas del neuquen nueva calle

“En este momento estamos con los trabajos de la calle Pilmaiquén. Esta calle va a generar la conectividad entre la avenida Soldi y la avenida Cabellera del Frío, aquí en el sector Terrazas de Neuquén”, explicó la subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno.

“Estamos armando la calle de cero, es decir esta calle no existía”, señaló la funcionaria. “Hicimos todo el relleno, el talud, el manejo de las aguas pluviales con sumideros, el cordón cuneta y ahora avanzamos hacia la carpeta asfáltica”, precisó al detallar las distintas etapas de ejecución.

El plano muestra la zona en que se construiría la nueva calle, continuidad de una vía de conexión que hoy tiene una circulación limitada y que sólo aprovechan los vecinos que viven en esas cuadras.

La nueva calle se suma a un sistema vial que ya incluye, en el noroeste, a las calles Los Paraísos, Huilén y a la propia Soldi, transformada por el municipio en una troncal con conexión directa a la Avenida Raúl Alfonsín.

Asfalto en Terrazas del Neuquén (2)

Asimismo, Los Paraísos vincula Soldi con República de Eslovenia, colectora de la Autovía Norte, mientras que Eslovenia conecta con Casimiro Gómez, otra arteria clave del oeste neuquino.

La obra de Pilmaiquén, además de impactar en la circulación, incorpora veredas y drenajes pluviales, consolidando servicios esenciales en una zona que continúa creciendo.

“Cuando en Neuquén hablamos de la ciudad de los 15 minutos, nos referimos a crear nuevas calles, conectar barrios y acercar servicios para que los vecinos no tengan que cruzar toda la ciudad para resolver su vida cotidiana: en ese camino estamos”, concluyó Bruno.