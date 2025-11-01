Boca visita a Estudiantes de La Plata en un partido clave: hora, formaciones y TV

El Xeneize enfrenta un duelo trascendental en sus ambiciones por clasificar a la Copa Libertadores de América por la tabla anual.

Boca , cuarto con 20 puntos, visitará este domingo a Estudiantes de La Plata , quinto con 21 unidades, en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata desde las 16 horas con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Ariel Penel estará en el VAR . La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganarle 3-1 a Barracas Central , el pasado lunes en condición de visitante, en el marco del partido pendiente de la duodécima fecha , postergado por el fallecimiento del entrenador boquense en el cargo Miguel Ángel Russo. El Xeneize sumó tres puntos trascendentales para asentarse en la zona alta del Grupo A y empezar a poner un pie en los octavos de final del certamen.

Para este partido ante los platenses, el ex ayudante de campo de Russo tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el referente y campeón del mundo Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla ante Barracas Central, y Rodrigo Battaglia que continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Estos serán reemplazados por Milton Delgado y Tomás Belmonte.

Asimismo, Úbeda le dará la chance de mostrarse como titular a Exequiel Zeballos, delantero intermitente que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos. El formado en Boca reemplazará al chileno Williams Alarcón.

Por su parte, el equipo de Eduardo Domínguez disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de local, venció 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante Boca, el entrenador ex Colón de Santa Fe cumplirá 150 encuentros al mando del Pincha y repetirá el mismo equipo que venció al Lobo en el clásico de la capital bonaerense.

Estas son las probables formaciones de Boca y Estudiantes

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Decimocuarta fecha

Estudiantes de La Plata - Boca Juniors

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Jorge Luis Hirschi, La Plata. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Ariel Penel.

Ariel Penel. Horario: 16

16 TV: TNT Sports.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El ex Boca que recordó su paso por el club

El arquero Agustín Rossi afirmó que su salida de Boca en 2023 se produjo por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo contractual con la dirigencia y aseguró que su intención había sido continuar en el club.

Tras la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores frente a Racing, Rossi declaró a ESPN que “existieron conversaciones tempranas para extender el contrato, pero que no prosperaron”. Y además, el arquero indicó que mantuvo su postura de permanencia hasta que las negociaciones se estancaron y el vínculo se deterioró.

El arquero ya había expuesto su posición en 2023, cuando había señalado que el proceso se desarrolló en un contexto de alta exposición pública, y reiteró que durante la disputa contractual continuó atajando y que su entorno resultó afectado por declaraciones surgidas desde el club.