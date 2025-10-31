Agustín Rossi apuntó contra la dirigencia y recordó el dolor por su salida de Boca: "Mi familia sufrió mucho"

El arquero que brilló ante Racing y fue clave en el pase a la final del club brasileño recordó su salida del club. El dolor que causó en su familia.

Agustín Rossi fue el héroe de Flamengo ante Racing con atajadas importantes para quedarse con la clasificación a la final de la Copa Libertadores. Luego de haber conseguido el pase, el arquero se sentó frente a las cámaras de ESPN y dio una entrevista donde volvió a regerirse a su polémica salida de Boca .

Aquella despedida del xeneize fue confusa en 2023, de hecho algunas negociaciones se definieron por teléfono mientras el arquero volvía de Abu Dhabi con el plantel tras la supercopa con Racing, todavía resuena en el arquero. En la entrevista, el arquero se expresó sobre cómo se dio la situación de su salida: "Dentro de todo lo que hice , siempre mi intención fue quedarme . Obviamente que, no en los momentos de renovación sino un año antes, habíamos tenido algunas charlas, pero después no se terminó dando ".

En continuidad con su relato destacó el trato de los hinchas xeneize: "Lo que pasó con la gente no me lo esperaba la verdad. Que te ovacione toda La Bombonera, que griten ‘Rossi es de Boca y de Boca no se va’ en medio de un conflicto en el que la gente no tenía nada que ver, es una negociación en la que se puede o no llegar a buen puerto. Son circunstancias del fútbol".

"Nadie lo sabe, pero la verdad es que mi familia sufrió mucho cuando se empezó a hablar y lo que salió a decir el presidente en su momento, pero son negociaciones, no se llegaron a buen puerto... No tengo nada que discutir, no puedo dejar atrás el apoyo que el hincha me dio siempre en la cancha alentando por mí. Me cruzo argentinos que hoy en día me agradecen por lo que di por Boca en su momento", reveló.

El cruce que desencadenó grandes diferencias entre las partes fue cuando el Flamengo de Brasil anunció un pre-contrato con el arquero cuando todavía vestía la azul y oro anunciando que llegaría libre al club. Ante este panorama el entrenador Hugo Ibarra decidió no tenerlo en cuenta y es por eso que buscó su salida en Arabia Saudita.

Con uno menos y Rossi como figura: Flamengo eliminó a Racing de la Copa Libertadores

Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.

En un partido sin goles, la jugada más clara del conjunto argentino llegó a los 11 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha y cabezazo del delantero Tomás Conechny, que el arquero Agustín Rossi pudo desviar sobre su poste derecho.

Además, el delantero de la visita Gonzalo Plata fue expulsado a los 10 minutos del complemento, por una agresión sin pelota sobre el defensor Marcos Rojo.

Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.

Así fue el empate entre Racing y Flamengo

En el inicio del partido, Racing avisó que estaba aún con vida: Un centro desde la derecha del defensor Facundo Mura habilitó al delantero Tomás Conechny, cuyo cabezazo potente y bajo por el poste derecho del arquero rival fue desviado al córner por Agustín Rossi.

Aunque minutos después, un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, que remató de primera y no pudo con el achique de Facundo Cambeses.

Las situaciones para ambos equipos continuaron, en un duelo disputado que no tuvo a un claro dominador durante la primera etapa: A los 32', un pase largo de Cambeses asistió por izquierda al extremo Santiago Solari, quien aprovechó la desatención de la defensa rival y buscó un disparo alto, que se fue por encima del travesaño. Tan solo un minuto más tarde, una jugada individual desde el medio hacia la izquierda del volante Giorgian De Arrascaeta permitió su remate al primer palo, aunque el uruguayo nunca advirtió el achique de Cambeses, quien se quedó con el disparo.

Sin embargo, uno de los eventos más trascendentales del partido ocurrió poco después del inicio del complemento, cuando a los 56 minutos, el árbitro expulsó al delantero Gonzalo Plata por un cruce con Marcos Rojo.

A los 75 minutos, todo el Cilindro se quedó helado: mientras Racing acechaba a Flamengo aprovechando la superioridad numérica, el árbitro decidió expulsar a Rojo por un supuesto codazo. A pesar del prontuario del ex Boca, la decisión era errónea, puesto que se trató de un choque de cabezas. Por eso el VAR intervino y anuló la roja.

Los últimos minutos tuvieron a la Academia asediando el área del Mengao, que tuvo a Agustín Rossi como la gran figura. Por otro lado, el árbitro selló una gran polémica al haber adicionado solamente 6 minutos cuando hubo varios cambios e intervenciones del VAR, además de que dio por finalizado el duelo antes de que se cumpla el tiempo que él mismo adicionó. De esta forma, con el 1 a 0 en la ida, Flamengo clasificó a la final del máximo certamen continental.

La síntesis del partido

Semifinal.

Partido de vuelta.

Racing 0 - 0 (0 - 1) Flamengo (Brasil).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini. Juan Nardoni, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Incidencia en el segundo tiempo: 10m. Gonzalo Plata expulsado (F).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Danilo por Giorgian De Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Jorge Carrascal (F); 18m. Duván Vergara por Tomás Conechny (R), 21m. Gastón Martirena por Facundo Mura (R) y Matías Zaracho por Juan Nardoni (R); 23m. Emerson Royal por Guillermo Varela (F) y Saúl Ñíguez por Luiz Araujo (F); 32m. Luciano Vietto por Agustín Almendra (R) y Adrián Balboa por Santiago Solari (R); 42m. Everton Araujo por Jorginho (F).