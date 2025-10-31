La contundente y sorpresiva decisión que tomó el DT de Boca a días del duelo ante Estudiantes de La Plata

El entrenador Claudio Úbeda prepara el equipo para enfrentar a Estudiantes de La Plata previo al superclásico ante River.

Claudio Úbeda mete manos en once inicial de Boca . Habiendo detectado algunos puntos altos en la segunda etapa de la victoria por 3-1 ante Barracas Central, el entrenador evalúa nuevas modificaciones para ponerle mayor peso al equipo e intentar una mejora sustancial de cara al enfrentamiento con Estudiantes de La Plata. Una vez cruzado el compromiso volverán a cruzarse con River.

La primera etapa ante el guapo no fue de lo mejor para el equipo y es por eso que en la segunda etapa metió cambios para intentar revertir el 1-0 que estaba sufriendo hasta el entretiempo. Surtió efecto, con el ingreso del Changuito Zeballos que mostró un nivel brillante para quebrar la defensa del rival y permitir abrir el marcador.

Su actuación fue destacada por encima del resto de los futbolistas, incluso siendo tan determinante como Milton Giménez que convirtió un doblete clave para revertir el resultado. Es por eso que el entrenador tiene planificado al jugador surgido de las inferiores del club en el once titular.

Changuito Zeballos

Si bien no se confirmó, el futbolista ingresaría en el lugar de Williams Alarcón que no supo aprovechar la oportunidad y tuvo un rendimiento bajo durante el encuentro. Con esta modificación, Úbeda prepara un equipo más ofensivo para visitar a Estudiantes de LP el domingo a las 16.00 en comparación al que enfrentó al guapo.

Es que el xeneize tiene la responsabilidad de conseguir buenos resultados hasta el cierre de la etapa clasificatoria si quiere conseguir el pase a la próxima Copa Libertadores, de la cual no es parte desde hace dos años. En el medio de la necesidad por volver está el deseo de los hinchas que sueñan con volver a ser protagonistas.

Úbeda define al reemplazante de Paredes de cara a otra "final" para Boca

Boca volvió a la victoria frente a Barracas Central en aquel duelo que había quedado postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y, con la vista puesta en seguir sumando para la Tabla Anual, apunta a seguir de racha ante Estudiantes, por la 14° fecha del Torneo Clausura. Para dicho partido, no podrá contar con Leandro Paredes que se encuentra suspendido por una fecha.

El volante, referente y figura clave dentro de este Boca, llegó a la quinta amarilla contra el Guapo y deberá cumplir esa fecha de suspensión este domingo. Así, el capitán Xeneize regresará limpio de tarjetas para jugar el Superclásico contra River, cuestión que era uno de los detalles que preocupaba al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Ahora la duda está puesta en quién será su reemplazante, quién acompañará a Rodrigo Battaglia en el mediocampo. Según confirmó el periodista Marcos Bonocore para TNT Sports, el DT Úbeda está entre dos futbolistas: el español Ánder Herrera o Toto Belmonte.

Herrera.jpg Ander Herrera

En línea con eso, las fuentes agregan que el CT habló ayer un poco con Belmonte, que no jugaba desde julio y cortó esa racha contra Barracas. También surge la opción del chileno Williams Alarcón en el medio y el ingreso de Exequiel Zeballos o Brian Aguirre.