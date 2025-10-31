Google amplía su equipo de trabajo en Argentina y busca profesionales: ¿Qué puestos buscan?

La compañía abrió nuevas vacantes para distintos perfiles laborales. Cuáles son los requisitos y cómo postularse.

Las oportunidades laborales están dirigidas a personas con experiencia en entornos corporativos y un manejo fluido del inglés y español.

Google anunció la ampliación de su equipo de trabajo en Argentina y lanzó una serie de búsquedas laborales, orientadas a profesionales de distintas áreas, desde tecnología y publicidad digital hasta gestión de cuentas y recursos humanos. Las vacantes ofrecen la posibilidad de trabajar en entornos colaborativos, con interacción constante con clientes y equipos multidisciplinarios.

La empresa busca candidatos con vocación de innovación, liderazgo y capacidad analítica , cualidades que se valoran especialmente dentro de la cultura organizacional de Google.

Google jobs

Perfiles que busca la compañía

Entre los puestos disponibles se destacan los de representante de ventas de campo, gerente de cuentas, líder analítico y arquitecto empresarial en la nube, entre otros. Cada uno de los cargos está orientado a distintas áreas de especialización, pero comparten el objetivo de fortalecer las operaciones de la compañía en el país y en la región.

Las ofertas en Argentina están centradas para quienes viven en Buenos Aires, debido a la ubicación de las oficinas en las que se debe trabajar.

Algunos de los puestos más destacados son:

Propietario del proceso de país (Buenos Aires, Argentina): se requiere título universitario en Administración, Psicología, Talento o RRHH, con al menos cinco años de experiencia en gestión de programas o comunicación interna. Se valorará el conocimiento de normativas laborales y un nivel avanzado de inglés y español.

Representante de ventas de campo (Google Cloud): destinado a perfiles con siete años de experiencia en ventas B2B o gestión de cuentas corporativas. La posición requiere habilidades para la prospección comercial y el desarrollo de relaciones estratégicas con clientes.

Líder de ingresos, monetización del Sellside: orientado a profesionales con experiencia en publicidad online y tecnologías publicitarias, con un mínimo de cuatro años en ventas o gestión de anuncios digitales.

Líder analítico, ventas a grandes clientes: se buscan especialistas en análisis de medios, marketing digital o ciencia de datos, con cinco años de trayectoria en entornos tecnológicos o de consultoría.

Gerente de cuentas, soluciones para clientes de Google: pensado para quienes tengan al menos dos años de experiencia en marketing digital, desarrollo de negocios o ventas consultivas.

Google trabajo

Puestos técnicos y de ingeniería

Además de los roles comerciales, Google incorporará profesionales del área técnica. Se destacan las vacantes para arquitecto empresarial en la nube, arquitecto de Google Workspace y arquitecto principal en Google Cloud.

Estos puestos requieren formación universitaria en Ciencias de la Computación o disciplinas afines, experiencia en diseño de arquitecturas de sistemas, consultoría tecnológica y conocimientos avanzados en plataformas SaaS, IaaS o PaaS. También se solicita dominio fluido del inglés y según el puesto, del portugués o español.

Cómo postularse

Los interesados pueden postularse a través del sitio oficial de Google Careers. Allí deberán:

Buscar las vacantes disponibles filtrando por ubicación o área de interés.

Seleccionar el puesto deseado para consultar los detalles, responsabilidades y requisitos.

Hacer clic en “Apply” o “Postularse”.

Completar el formulario con la información personal, experiencia laboral y educación.

Adjuntar el currículum y otros documentos relevantes (cartas de presentación, portfolios, certificaciones).

Enviar la postulación y esperar la confirmación de recepción por correo electrónico.

Google advirtió que el proceso de selección puede incluir entrevistas técnicas, de comportamiento o casos prácticos, dependiendo del rol. Además, recomienda mantener actualizado el perfil en su portal de empleos para acceder a futuras oportunidades.