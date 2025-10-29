Acusan a rionegrino de tener imágenes de abuso sexual infantil tras alerta de Google

Es un hombre de 41 años de Cinco Saltos. Lo acusan de tener un centenar de fotos y videos que lo comprometen. Hay otro caso que investigan en Catriel.

Un hombre de Cinco Saltos fue imputado por tener imágenes de abuso infantil. Es otro hecho de este tipo que investiga la justicia rionegrina.

La fiscalía descentralizada de Cincos Saltos acusó a un hombre de 41 años por los delitos de t enencia de material de abuso sexual infantil de menores de 18 años y menores de 13 años, en calidad de responsable a titulo de autor de conformidad con los arts.128, 55 y 45 del Código Penal. El hecho salió a la luz tras un alerta efectuada por una organización estadounidense que lucha contra este tipo de delitos, y que recibió una denuncia del buscador Google.

Dos hechos le adjudicó el Ministerio Público Fiscal. El primer ocurrido el 21 de marzo del 2024 , cuando el imputado se conectó a su red doméstica utilizando su teléfono celular , resguardó y tuvo en su poder material de contenido de imágenes de abuso sexual infantil.

El segundo episodio se produjo entre septiembre y noviembre de 2024 , cuando el imputado tenía en su poder un total de 79 videos y al menos 20 fotografías almacenados en su teléfono.

Ese celular fue secuestrado durante el allanamiento realizado en la vivienda de calle Juan Manuel Estrada.

Tanto el Defensor Oficial como la Defensora de Menores adhirieron a los hechos relatados y la calificación legal propuesta por la fiscalía.

La juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

La investigación inició tras una alerta internacional desde el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que interviene tras la denuncia de Google al detectar material en el que se visualizan menores de edad. La alerta brinda los datos de IP desde donde se subió y/o descargó el material, y da aviso a las autoridades de ese país.

Otro caso en Catriel

En tanto, desde la fiscalía se informó que investigan otro casi similar en Catriel. Hicieron también un allanamiento, donde se secuestraron diferentes dispositivos, en su mayoría teléfonos celulares. La investigación, al igual que la anterior, se inició por una alerta internacional de la NCMEC.

Un empleado neuquino imputado

El jueves de la semana pasada se conoció que había otro cipoleño imputado por tenencia de imágenes de abuso infantil. Es un hombre que trabaja en el estado neuquino, a quien acusaron de haber descargado y distribucido de un total de 284 archivos.

Según detalló la Fiscalía, la investigación fue dividida en dos hechos. El primero investiga lo ocurrido entre el 18 mayo y el 22 septiembre de 2024 cuando se detectó la descarga a su dispositivo particular a través de la plataforma eMule de 234 videos de contenido de abuso sexual de niños y niñas menores de 13 años, adolescentes y representaciones de sus partes genitales.

Además de la tenencia, facilitó este material a terceras personas poniéndolos a disposición de otros usuarios a través de esa misma plataforma de intercambio de archivos.

Por Telegram

El segundo hecho investiga el período contemplado entre el 8 de septiembre y el 20 de noviembre de 2024, tras la descarga de 50 archivos de contenido de abuso sexual de niños y niñas menores de 13 años, adolescente y representaciones de sus partes genitales, a través de la plataforma Telegram.

La calificación legal es de facilitación de imágenes de abuso sexual infantil por 234 hechos, en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil por 234 hechos, ambos en concurso real con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil por 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas, a título de autor.

La defensa pública no cuestionó los hechos ni la calificación legal, y solicitó poder analizar las pruebas presentadas. El imputado se negó a prestar declaración.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

El sospechoso quedó en libertad, aunque por pedido de la Fiscalía, se ordenó la prohibición de salir del país y que la Policía lo visite en su domicilio cada quince días para corroborar su arraigo.