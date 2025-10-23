Un abusador irá casi 7 años a prisión por violar a su expareja y manosear a una adolescente

Los dos abusos fueron cometidos en la vivienda del hombre, en San Martín de los Andes. Así se demostró en juicio el mes pasado.

Un abusador de San Martín de los Andes fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva por dos graves abusos, que tuvieron como víctimas a dos mujeres cercanas a él: una ex pareja y una adolescente de su entorno. El tribunal dictó la pena por unanimidad.

En una audiencia de determinación de la pena realizada el martes, el tribunal colegiado condenó al hombre, identificado por sus iniciales como "S.B" , a 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual: el primero fue en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano; y el segundo fue en agosto de 2024, cuando abusó sexualmente de la madre de su hijo.

La teoría del caso acreditada en el juicio, y por la que se fijó la pena, es que la agresión sexual de mayor gravedad ocurrió el 14 de agosto de 2024 , alrededor de las 18, en San Martín de los Andes. El abuso se produjo en la vivienda del imputado, a donde la mujer llevó al hijo que ambos tienen en común. En ese marco, "S.B" mandó al niño a jugar en el exterior de la casa y luego hizo ingresar a la víctima, la llevó por la fuerza hacia una habitación y cometió el abuso sexual.

"S.B" había cometido ya otro hecho en septiembre de 2022, cerca de la medianoche, en el exterior de la misma vivienda, cuando intentó besar a una adolescente de su entorno en dos oportunidades y la tocó inapropiadamente, por lo que la víctima escapó corriendo.

En el juicio de responsabilidad que se realizó en septiembre pasado, el mismo tribunal avaló el requerimiento del fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Surá y condenó al abusador como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple por los hechos descriptos.

Para requerir la condena, el fiscal jefe Gastón Ávila valoró como agravantes la extensión del daño causado, el sometimiento ejercido de parte del imputado y la existencia de una relación previa con ambas víctimas, mientras que como atenuantes sólo tuvo en cuenta la ausencia de antecedes penales computables de "S.B".

Como querellante institucional en representación de la víctima menor de edad, intervino el defensor de los Derechos del niño y el Adolescente Lucas González, quien adhirió al pedido de pena de la fiscalía.

El tribunal colegiado que fijó la pena, por unanimidad, estuvo integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama.

Con la imposición de la pena, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS).

La identidad del condenado se mantiene en reserva para resguardar la intimidad de las víctimas y sus grupos familiares.

