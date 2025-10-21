Condenaron a un neuquino que abusó de su nieta en la Nochebuena

La víctima tenía 13 años cuando fue atacada por su abuelo. Meses después, fue violada. Un tribunal lo declaró responsable de los dos hechos por unanimidad.

Tras la declaración de responsabilidad, el abuelo violador enfrentará otra audiencia, donde se definirá la pena de prisión.

Un neuquino que abusó de su nieta en la Nochebuena fue condenado por unanimidad por un tribunal colegiado. También se le atribuyó una violación que cometió meses después.

El hombre enfrentó un juicio oral durante la semana pasada en la Ciudad Judicial y desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se pidió que se lo declare culpable.

Uno de los ataques sexuales que se pudo comprobar ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 2021 , cuando la víctima tenía 13 años. Aprovechando que la madre había salido a saludar a familiares y que el padre dormía, abusó de la menor.

Las distintas instancias del juicio y debate de pena fueron realizadas en la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

En tanto, en los últimos meses de 2022, el hombre volvió a atacar a su nieta. La menor se encontraba cuidando a un sobrino y fue sorprendida por su abuelo, que la violó.

El abusador fue denunciado y el martes pasado, se inició el juicio en su contra.

Se le atribuyeron dos hechos

La acusación en contra del hombre estuvo a cargo del fiscal del caso Manuel Islas y de la asistente letrada Vanesa Muñoz. El acusado, identificado por sus iniciales como P.F.C.D., fue juzgado por hechos ocurridos en dos viviendas ubicadas en el mismo terreno en la ciudad de Neuquén.

Los delitos que los representantes de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales le atribuyeron al imputado fueron abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo y en carácter de autor (artículos 119 primer tercer cuarto y quinto párrafo inciso “b”, 45 y 55 del Código Penal).

Como la expectativa de pena para los delitos atribuidos era superior a 3 años de prisión e inferior a 15, intervino un tribunal colegiado integrado por los jueces Estefanía Saulí, Carina Álvarez y Juan Pablo Encina.

Abuso sexual infantil.jpg Los abusos se iniciaron cuando la víctima tenía apenas 5 años, según el Ministerio Público Fiscal de Chubut (imagen ilustrativa).

El debate comenzó el martes pasado y quedó cerrado el jueves. Durante la primera jornada se presentaron convenciones probatorias y se recibieron testimonios, entre los que estuvo el de la víctima, quien brindó un relato a través de cámara Gesell. En tanto, el miércoles, declararon testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación del hecho.

La impunidad del violador

La hipótesis del caso que presentaron el fiscal del caso y la asistente letrada fue que P.F.C.D. abusó de su nieta en dos oportunidades. El primer hecho fue el 25 de diciembre de 2021 a la madrugada, en la casa del imputado, donde previamente se habían juntado varios familiares para pasar la Nochebuena. Para cometer el abuso P.F.C.D. aprovechó que la madre de la niña no estaba y que el padre dormía.

El segundo hecho ocurrió entre agosto y septiembre de 2022, en la casa de la familia de la víctima, cuando el acusado sorprendió a la menor, que estaba cuidando a un sobrino de 4 años. En esas circunstancias ingresó a la vivienda y la violó.

Como querellante en representación de la víctima, intervino la defensora de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia Natalia Stornini.

Respecto de la condena, el tribunal consideró como prueba determinante el relato de la víctima, además de los informes de los peritos médicos y psicólogos.