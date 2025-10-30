Úbeda define al reemplazante de Paredes de cara a otra "final" para Boca

El entrenador Xeneize dispone de tres candidatos para iniciar el partido de este domingo ante Estudiantes, en lugar de su capitán y figura.

Boca volvió a la victoria frente a Barracas Central en aquel duelo que había quedado postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y, con la vista puesta en seguir sumando para la Tabla Anual, apunta a seguir de racha ante Estudiantes , por la 14° fecha del Torneo Clausura. Para dicho partido, no podrá contar con Leandro Paredes que se encuentra suspendido por una fecha .

El volante, referente y figura clave dentro de este Boca, llegó a la quinta amarilla contra el Guapo y deberá cumplir esa fecha de suspensión este domingo. Así, el capitán Xeneize regresará limpio de tarjetas para jugar el Superclásico contra River, cuestión que era uno de los detalles que preocupaba al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Ahora la duda está puesta en quién será su reemplazante, quién acompañará a Rodrigo Battaglia en el mediocampo. Según confirmó el periodista Marcos Bonocore para TNT Sports, el DT Úbeda está entre dos futbolistas: el español Ánder Herrera o Toto Belmonte.

image

En línea con eso, las fuentes agregan que el CT habló ayer un poco con Belmonte, que no jugaba desde julio y cortó esa racha contra Barracas. También surge la opción del chileno Williams Alarcón en el medio y el ingreso de Exequiel Zeballos o Brian Aguirre.

Todo definido: la AFA dio a conocer el día y horario del superclásico entre Boca y River

Boca y River volverán a verse las caras por el torneo clausura justo en un momento clave para ambos equipos: el equipo que lidera dentro del campo de juego Leandro Paredes busca clasificar a la Copa Libertadores, mientras que Marcelo Gallardo necesita un buen resultado para que su estadía en el club corra peligro.

En las últimas horas la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio precisiones sobre el partido que disputarán donde también estará en juego la tensa rivalidad que mantienen. Según se confirmó el partido se jugará el 9 de noviembre, día en el cual el territorio argentino estará prestando atención a lo que pasará en La Bombonera. A su vez se conoció que el árbitro del encuentro por la fecha 15 del torneo doméstico dará inicio a las 16.30 donde solo habrá hinchas del Xeneize.

image

River tiene buenos antecedentes de los últimos dos duelos que disputó en La Bombonera: ganó 2-0 en 2023 y 1-0 en 2024. A su vez en el último partido que se enfrentaron, fue victoria 2 a 1para el millonario en el Monumental con un golazo de Franco Mastantuono de tiro libre y Sebastían Driussi. Miguel Merentiel fue en aquella ocasión quien anotó el gol para el elenco de La Ribera.

Por otro lado, en diálogo con radio Continental, Milton Giménez fue claro con su convicción de cara al duelo que de disputará en La Bombonera. "El Superclásico lo vamos a ganar porque estamos bien", sentenció sin escrúpulos el delantero. Luego en su relato se refirió a la mejora futbolística que viene teniendo el equipo: "Son varios partidos que tuvimos errores y no pudimos terminar ganando. Con Defensa no hicimos un mal partido y lo perdimos a lo último. Ahora vemos y decimos que lo tendríamos que haber ganado o empatado. Contra Belgrano no pudieron entrar. Hay partidos que lamentamos mucho".