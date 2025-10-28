Entre varios anuncios, Claudio Tapia confirmó la creación de una universidad de la AFA

En la Asamblea General Extraordinaria, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino presentó el proyecto educativo.

Claudio Tapia presentó el proyecto de creación de una universidad de la AFA.

En la Asamblea General Extraordinaria, Claudio Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino realizó un análisis de sus años al mando del ente madre del fútbol nacional y anunció la creación de la UNAFA , una universidad "creada para formar, investigar y proyectar el conocimiento del Fútbol Argentino en el mundo".

Alberto Barbieri , ex rector de la Universidad de Buenos Aires, será el encargado de dirigir la UNAFA. El rector destacó que " la AFA se posiciona como la primera institución en Latinoamérica en ser un foco de atención académico, científico y tecnológico".

Además, explicó el principal objetivo del proyecto: "Los que integramos UNAFA estamos convencidos de que la educación es un derecho y debe estar al alcance de los que más lo necesitan. Por eso, vamos a generar diferentes programas de aprendizaje para jugadores, ex jugadores y para todo el mundo del fútbol".

La oferta académica de la UNAFA se dividirá en cinco departamentos:

Gestión y Economía del deporte

Administración, derecho y gobierno deportivo

Ciencias del deporte y rendimiento

Medicina y psicología del deporte

Comunicación, branding y marketing deportivo

Tapia defendió su gestión al mando de la AFA

En medio de un ida y vuelta de criticas y defensas de algunos dirigentes y personajes del fútbol a la gestión del Chiqui Tapia al mando de la AFA, el propio presidente analizó sus años al frente de la asociación al inicio de la Asamblea General Extraordinaria.

"A lo largo de estos casi 9 años hemos puesto de pie a la Asociación del Fútbol Argentino. Nos han tocado momentos particulares y difíciles, pero lo hemos logrado con todos los presidentes, clubes, federaciones y la familia del fútbol argentino."

Entre los objetivos de su mandato, destacó los siguientes logros: "Hemos cumplido la federalización del fútbol. Hemos cumplido el desarrollo de un Proyecto de Selecciones. Hemos puesto de pie y recuperamos la credibilidad y economía del fútbol argentino. Hemos desarrollado el fútbol playa, el futsal, el fútbol femenino y masculino, las Selecciones Juveniles."

"HEMOS PUESTO DE PIE A LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO"



La palabra de Claudio 'Chiqui' Tapia en la Asamblea General de la AFA:



"A lo largo de estos casi 9 años hemos puesto de pie a la Asociación del Fútbol Argentino. Nos han tocado momentos particulares y difíciles, pero…

La mayoría de las criticas al mandato de Tapia vienen del lado del desarrollo del torneo argentino, que ha sufrido múltiples cambios desde la llegada del Chiqui, con modificaciones de descensos en el medio del campeonato y llevando el número de equipos de la Primera División a treinta.

El presidente de la AFA quedó también en el foco de muchas críticas por los fallos arbitrales que en muchas ocasiones favorecieron a equipos como Barracas Central y Riestra, que lograron el ascenso en su presidencia.

Otros anuncios de la Asamblea de la AFA

La AFA publicó los nuevos valores de las entradas generales para las diferentes categorías del fútbol argentino, desde la primera división hasta el femenino y el futsal.

#AHORA | AFA PUBLICÓ LOS NUEVOS VALORES DE LAS ENTRADAS GENERALES



Los precios en primera división pasan de $23.000 a $30.000



En Primera Nacional aumenta de $18.500 a $24.000

En el marco de la Asamblea, Tapia anunció el cambio de nombre del estadio Único de La Plata: "El Estadio de La Plata pasará a llamarse 'Diego Armando Maradona - Tricampeones del mundo', si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina, mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina".