La AFA y el Chiqui Tapia se preparan para un cambio clave para el nuevo torneo

La información fue adelantada por el periodista Hernán Castillo, quien advirtió: “Que haya alargue cuando estás jugando octavos de final, cuartos de final, semifinal de Copa Libertadores, puede ser contraproducente”. Su comentario apunta a la posibilidad de que varios clubes argentinos estén disputando instancias clave de torneos internacionales al mismo tiempo, lo que podría sobrecargar el físico de los planteles.

El Clausura 2025 comenzará el fin de semana del 13 de julio y concluirá el 16 de noviembre. Luego, vendrán los playoffs, con el mismo formato: cruces a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase regular. La particularidad será el orden invertido de las localías respecto del Torneo Apertura, para equilibrar la cantidad de partidos de cada equipo como local y visitante.

AFA 2.jpg El Chiqui Tapa

Cómo será el nuevo torneo del fútbol argentino

Además de definir al nuevo campeón del fútbol argentino, el Clausura también pondrá en juego los temidos descensos. Hasta ahora, la AFA sostiene que bajarán dos equipos: uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual. Aunque en el fútbol argentino ya es habitual que estas decisiones cambien sobre la marcha, al día de hoy ese es el esquema previsto.

En cuanto al Apertura, que ya entra en su recta final, cuatro partidos de eliminación directa se resolvieron por penales: Boca vs. Lanús, San Lorenzo vs. Argentinos, River vs. Platense y Huracán vs. Independiente. Todos esos duelos, de haberse jugado en el Clausura bajo la nueva norma, habrían tenido 30 minutos extra de juego.