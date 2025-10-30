⁠El ritual que implementó Paredes en Boca para construir mejores relaciones en el plantel

Solo bastó con pisar el predio de Boca para convertirse en el líder del equipo. Todas las ideas futbolísticas pasan en torno a Leandro Paredes que con su jerarquía ha demostrado ser capaz de dar vuelta la imagen del equipo que hasta su llegada mostraba un rendimiento que generaba más críticas que elogios.

No solo en lo futbolístico el campeón del mundo tomó las riendas, sino que también en el día a día tomó un rol importante en el equipo siendo el conductor de las relaciones en el plantel. Desde su llegada a la institución, Paredes implementó un ritual con el que busca fortalecer los vínculos entre los jugadores que integran el plantel que actualmente conduce Claudio Úbeda.

Así como en la Selección argentina se nota la unión entre los futbolistas que trasciende el campo de juego, en el xeneize quieren seguir los mismos pasos. Para esto el mediocampista lidera encuentros entre los futbolistas del plantel en la semana, principalmente los miércoles, donde los jugadores comparten un asado con el fin de formar un vínculo que trascienda lo deportivo.

Plantel-Boca

Según se conoció el domicilio elegido para realizar los encuentros es el del propio Paredes. En las últimas horas Juan Barinaga, lateral derecho del equipo, compartió una imagen donde se los ve compartiendo un asado que sería de un encuentro pasado.

La fuerte sentencia de un jugador de Boca sobre el duelo ante River: "El superclásico lo vamos a ganar"

Milton Giménez siempre retribuye las oportunidades que le dan en Boca con goles. El delantero goza de un gran presente futbolístico por lo que cada vez que le toca ingresar al equipo factura, como en la victoria ante Barracas Central por 3-1 donde convirtió un doblete para revertir transitoriamente el duelo.

Claudio Úbeda deberá definir si para el partido del 9 de noviembre ante River será titular o no para intentar tener peso goleador en la delantera, sin embargo el futbolista que llegó luego de un importante paso por Banfield. En diálogo con radio Continental, el delantero fue claro con su convicción de cara al duelo que de disputará en La Bombonera.

"El Superclásico lo vamos a ganar porque estamos bien", sentenció sin escrúpulos el delantero. Luego en su relato se refirió a la mejora futbolística que viene teniendo el equipo: "Son varios partidos que tuvimos errores y no pudimos terminar ganando. Con Defensa no hicimos un mal partido y lo perdimos a lo último. Ahora vemos y decimos que lo tendríamos que haber ganado o empatado. Contra Belgrano no pudieron entrar. Hay partidos que lamentamos mucho".

Milton Giménez

En el cierre de su relato el jugador se refirió a la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026: "El hincha de Boca que esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible. Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr".