Fuga de gas y evacuación en Rincón de Emilio: cómo interviene la Municipalidad

La Municipalidad de Neuquén activó esta mañana los protocolos de seguridad luego de que se detectara una fisura en un caño de gas irregular durante la ejecución de obras de infraestructura en el barrio Rincón de Emilio . El hecho ocurrió mientras se realizaban excavaciones para una cámara pluvial y obligó a interrumpir momentáneamente los trabajos.

El incidente se produjo en la intersección de las calles Océano Índico y Mar Mediterráneo . Apenas se constató la fuga, se implementaron los procedimientos de prevención de riesgos establecidos, y personal de Bomberos y de la Policía acudió al lugar para asegurar el perímetro.

Desde la Municipalidad se informó además que se notificó de inmediato a la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, que envió una cuadrilla técnica para realizar la reparación correspondiente . Una vez controlada la pérdida y garantizadas las condiciones de seguridad, las obras de pavimentación y pluvial se reanudarán con normalidad.

La subsecretaria de Obras Públicas, Mariel Bruno, explicó que la fisura se produjo durante las tareas de excavación que forman parte del plan de obras que se lleva adelante en el sector. “Este caño de gas tiene una altura que, si bien está cateado, es decir, está reconocido en toda su traza, es irregular, y uno de los ítems que posee el contrato es justamente la reubicación de este caño a la profundidad correspondiente”, precisó.

La funcionaria señaló que el hallazgo del conducto en una ubicación no habitual provocó la fisura durante los trabajos. “Esto activó enseguida los protocolos de seguridad: están Bomberos, Camuzzi informado y la cuadrilla de esa empresa, que es la que suelda el caño para suspender la pérdida de gas”, detalló Bruno.

Finalmente, indicó que en el punto exacto donde se produjo la rotura se construirá una cámara del sistema pluvial del barrio. “Es la tarea que se estaba ejecutando al momento de ocurrir el incidente con el caño”, concluyó.

Por su parte, el subcomisario Martín Corzo, dijo a LMNeuquén que el caño afectado es de 8 pulgadas. "Personal de Camuzzi está realizando el prensado del caño para poder reparar el tramo dañado", explicó.

Además, llevó tranquilidad a la comunidad y aseguró que "no hay personas lesionadas". "El caño madre que pasa que es de otra empresa está aproximadamente a unos 150 metros, corre por otra calle", aclaró Corzo.

Pese al arduo trabajo, todavía no se ha controlado la perdida de gas y se espera que los trabajos se extiendan por algunas horas más.

Los vecinos quedaron conmocionados por el incidente, y la noticia rápidamente circuló, más allá de ruido que se sintió en las inmediaciones de ese sector, por los grupos de Whtasapp del barrio. "Es la segunda vez que nos pasa y esto no puede ocurrir, no hay que dejarlo que muera en una pavada", dijo una vecina del barrio.

También sostuvo que "la gente que hace construcciones suelen romper algunas de las cañerías, como las que pasan desde la calle hasta el nicho de gas".