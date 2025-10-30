Evacúan Rincón de Emilio por una fuga de gas tras la rotura de un caño

Ocurrió esta mañana en la intersección de Océano Índico y Mar Mediterráneo. Bomberos y Policía actúan en el lugar ante la emergencia.

La rotura de un caño de gas obligó a la evacuación de algunas familias en el barrio Rincón de Emilio , por lo que se lleva adelante un importante operativo con presencia de Policía, Bomberos y personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Neuquén.

El accidente se registró este jueves a 9:30, cuando un vehículo de una empresa rompió accidentalmente el caño, en la zona de Océano Índico y Mar Mediterráneo . Según reportaron los vecinos al móvil de LU5, las familias de esa zona de dos cuadras a la redonda debieron ser evacuadas por precaución.

Los vecinos quedaron conmocionados por el incidente, y la noticia rápidamente circuló, más allá de ruido que se sintió en las inmediaciones de ese sector, por los grupos de Whtasapp del barrio.

Evacuan Rincón de Emilio por una fuga de gas

"Hubo una pérdida de gas con los obreros trabajando, es la segunda vez que nos pasa y esto no puede ocurrir, no hay que dejarlo que muera en una pavada", dijo una vecina del barrio en diálogo con LMNeuquén.

Dijo que por el barrio pasa el "caño maestro" del gas por la mitad del barrio Rincón de Emilio, y que la gente que hace construcciones suelen romper algunas de las cañerías, como las que pasan desde la calle hasta el nicho de gas.

Bomberos y Policía actúan en el lugar intentando controlar de la fuga para contenerla. "Es la segunda vez que salta un caño de gas", dijeron.

Por su parte, el subcomisario Martín Corzo, dijo a LMNeuquén que el caño afectado pertenece a Camuzzi Gas del Sur y es de 8 pulgadas. "Personal de Camuzzi está realizando el prensado del caño para poder reparar el tramo dañado", explicó.

Pérdida de gas Rincón de Emilio

Además, llevó tranquilidad a la comunidad y aseguró que "no hay personas lesionadas". "El caño madre que pasa que es de otra empresa está aproximadamente a unos 150 metros, corre por otra calle", aclaró Corzo.

Pese al arduo trabajo, todavía no se ha controlado la perdida de gas y se espera que los trabajos se extiendan por algunas horas más.

Perdida de gas en Rincón de Emilio

Otra rotura de un caño de gas

El pasado mes de agosto, una situación de emergencia se registró en la ciudad de Neuquén, cuando un grupo de obreros rompió accidentalmente un caño de gas en calle Gatica al 2800. El hecho motivó la intervención inmediata de la Policía y de Bomberos, que montaron un operativo de seguridad para proteger a los vecinos del barrio Altos del Limay.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido mientras los efectivos advertían a los residentes sobre el incidente y pedían la evacuación del sector. Por prevención, se solicitó a la gente retirarse y evitar circular por el área afectada, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado.

Raúl Cabeza, subcomisario y segundo jefe del Cuartel Central, precisó a LMNeuquén que “se despachó una dotación de bomberos al lugar y al llegar constataron la rotura de un caño de 90 milímetros de gas, enterrado aproximadamente a un metro de profundidad”.

Obreros rompieron un caño de gas y están evacuando a los vecinos del barrio Altos del Limay

Según indicó, la rotura se produjo con el brazo de una retroexcavadora perteneciente a la empresa Arco, que realizaba movimientos de suelo para el asfalto de la calle. “Al producirse el daño se convocó de inmediato a personal de Camuzzi, para controlar la fuga”, detalló Cabeza.