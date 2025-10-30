Manuel Arévalo seguirá al frente de los Petroleros Jerárquicos: fue la única lista oficializada

El histórico dirigente irá por un nuevo mandato al frente del sindicato. No hubo listas opositoras y el 19 de diciembre se realizará la elección formal.

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa confirmó que solo una lista fue presentada y oficializada para la renovación de autoridades. Es un sindicato de peso no solo en Vaca Muerta , sino en toda la región hidrocarburífera de influencia.

Se trata de la Lista 1 Azul y Blanca, encabezada por Manuel Arévalo como candidato a secretario general, acompañado por Maximiliano Arévalo como secretario adjunto y Valentín Bevacqua como secretario gremial.

La Junta Electoral del gremio informó que se cumplieron todos los plazos legales y estatutarios previstos por la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551 y su decreto reglamentario N° 467/88, así como por el propio estatuto del sindicato.

De esta manera, al no haberse presentado listas opositoras, la conducción de Arévalo continuará al frente del gremio, que agrupa a los trabajadores jerárquicos y profesionales del sector petrolero y gasífero de toda la región.

Elecciones en el sindicato: fechas y revisión de cuentas

La elección formal se realizará el 19 de diciembre de 2025, cuando los afiliados y afiliadas podrán ejercer su derecho al voto para renovar la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas para el período que se extenderá del 10 de abril de 2026 al 9 de abril de 2030.

El comunicado oficial de la Junta Electoral, con certificación de escribano público, y fue emitido el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Neuquén.

petroleros jerarquicos

Petroleros Jerárquicos: 20 años de lucha y representación

Bajo resolución Nº 598 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 1 de agosto de 2005, el Sindicato del Personal Jerárquico, Idóneo y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa obtenía la Personería Gremial Nº 1671.

A 20 años de este reconocimiento legal, quienes integran la institución celebran con alegría este hecho histórico de ser el primer Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la República Argentina.

En este marco, Manuel Arévalo, secretario general y miembro fundador del Sindicato, destacó: “La obtención de la personería gremial es un logro fundamental en nuestra historia, conseguido cinco años después del nacimiento del sindicato y es el fruto del esfuerzo de una lucha colectiva que nació con la necesidad de que exista el reconocimiento al trabajo calificado”.

Sede de Petroleros Jerarquicos.jpg

“Había llegado el fin de ser ‘fuera de convenio’ o ‘full time’. Elegimos recorrer este camino con el firme compromiso de construir una organización que defienda y represente las necesidades de nuestro sector”, agregó.

“A partir de ese momento tuvimos el derecho legal de discutir nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y participar en negociaciones paritarias. Somos una organización gremial sólida, participativa y profundamente humana. Cambiamos el “yo” por el “nosotros” para defender nuestros derechos, para mejorar nuestras condiciones laborales, para acompañar a miles de compañeras y compañeros en cada rincón de nuestro ámbito de representación”, ponderó.

Mediante un comunicado, los integrantes del Sindicato del Personal Jerárquico, Idóneo y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa afirmaron: “celebramos con orgullo esta fecha tan especial y reafirmamos con convicción que seguiremos luchando por un futuro mejor para todos, sin ceder jamás los derechos de las y los Trabajadores Petroleros Jerárquicos”.