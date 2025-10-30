Estatales de Neuquén cobran sueldos de octubre con aumento: de cuánto es

Se acreditarán los haberes a trabajadores estatales y jubilados, con un incremento establecido según la última actualización del IPC.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén confirmó que este viernes 31 de octubre se depositarán los sueldos correspondientes a la totalidad de los trabajadores de la administración pública y del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los haberes incluirán el cuarto aumento del año, del 6,96% , en cumplimiento de los acuerdos paritarios 2025 firmados con los gremios estatales.

Según informó el Ejecutivo, la suba responde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre, y se aplica de manera automática como parte de la política de actualización salarial que rige desde comienzos de este año. Los incrementos anteriores se otorgaron en enero, abril y julio, siguiendo el mismo esquema de actualización trimestral.

El depósito se efectuará en las cuentas bancarias y alcanzará a todos los sectores del Estado: Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, además de jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El gobierno provincial destacó que, gracias al ordenamiento financiero impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, los haberes se pagan a todos los empleados públicos un mismo día y antes de que finalice cada mes. Este esquema unificado, según remarcaron desde el Ejecutivo, garantiza previsibilidad y refuerza la política de cumplimiento salarial con los distintos sectores de la administración pública.

Paritarias con actualización automática

El acuerdo vigente con los gremios estatales establece una fórmula de actualización de los haberes basada en la variación del IPC, con revisiones cada tres meses. Este mecanismo busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y mantener una relación directa entre el salario y el costo de vida.

En este marco, el incremento del 6,96% de octubre corresponde a la medición acumulada del último trimestre y se incorpora directamente a los sueldos de todos los agentes estatales y beneficiarios del ISSN.