Cronograma de inscripciones para salitas de nivel inicial hasta 4 años en Neuquén: cómo acceder

Con la creación de 30 nuevas salas, más de 300 niños y niñas se suman a la oferta pública en instituciones de toda la provincia.

La dirección de Nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación (CPE) en Neuquén dio a conocer el cronograma y la modalidad implementada para realizar la inscripción de bebés, niños y niñas para las salas desde uno hasta los cuatro años, en las diferentes modalidades con las que el nivel cuenta para el período escolar 2026.

En el caso de las salas de 4 años, la matriculación de interesantes será del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, de manera virtual por medio del portal https://inscripciones.neuquen.edu.ar. Las vacantes se abren para Jardines de infantes, Escuelas Infantiles (EI) y salas en Escuelas Primarias.

Para las salas de 3 años las inscripciones serán de forma presencial los días 10 y 11 de noviembre en los establecimientos que cuenten con vacantes. Esa información podrá consultarse en cada institución.

Inscripción Salas (1) Las salas de nivel inicial en Neuquén son una prioridad para las infancias.

Para salas de 2 años el registro se hará de manera presencial en las Escuelas Infantiles el miércoles 12 de noviembre. Desde el nivel brindaron el listado de las escuelas que cuentan con estas salas por localidad.

Nivel inicial: listado de escuelas que cuentan con las salitas

En Senillosa N° 56 y 45; Centenario N° 84; Neuquén capital N° 17, 6, 10, 61, 77, 49, 28, 58, 76; Piedra del Águila N° 34; Villa el Chocón N° 74; Villa la Angostura N° 82, 26 y 57; Junín de los Andes N° 55 y 11; San Martín de los Andes N° 53, 24 y 43; Villa Pehuenia N° 86; Buta Ranquil N° 51, Las Ovejas N° 54, Andacollo N° 40; Chos Malal 48 y 16; Picún Leufú N° 38; Plottier N° 73 y 18; Aluminé N° 20; Cutral Có N° 5, 7, 35 y 89; y Plaza Huincul N° 3 y 93.

En cuanto a las salas de un año, se informó que -de acuerdo con lo pautado en el Calendario Escolar Situado (CES)- el proceso de matriculación se realizará en febrero y las vacantes estarán sujetas al relevamiento que realizarán desde el nivel en las Escuelas Infantiles. No obstante, informaron que cuentan con estas Salas para 1 año las escuelas N° 17, 34, 74, 82, 56, 55, 11, 57, 86, 84, 20 y 6.

Para realizar consultas, las familias pueden comunicarse vía whatsapp al 2994702816, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.

Educación: un lugar para las infancias

Los establecimientos que reciben a las infancias desde los 45 días, constituyen el primer espacio pedagógico institucionalizado para bebés, niños y niñas. Con la ampliación de salas se incorporan 303 niños y niñas a la oferta pública y gratuita del sistema educativo neuquino.

La implementación requirió la ampliación de las partidas generales, adecuación de espacios e instalación de cambiadores, pisos blandos y sets de motricidad en todas las instituciones. Estas acciones se realizaron por medio de los Distritos Escolares de cada localidad, y fueron abordadas en conjunto con las direcciones de Mantenimiento Escolar, Infraestructura y Seguridad e Higiene.

Se contempló además que cada sala cuente con duplas educativas, lo que afecta a 60 docentes a estos nuevos espacios.