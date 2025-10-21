Vecinos hartos de los robos en Rincón de Emilio: cayó el sospechoso "ladrón de la patineta"

Vecinos denunciaron reiterados hechos de inseguridad y difundieron videos donde se lo ve robando con una patineta.

Los vecinos de Rincón de Emilio, en la ciudad de Neuquén, viven una seguidilla de robos que tiene en vilo al barrio . Cansados de los reiterados hechos, difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran a un hombre llevándose distintos objetos en una patineta. Tras varios reclamos, la Policía realizó un allanamiento y detuvo al presunto autor de los hechos.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este martes en una vivienda del propio barrio, luego de que las cámaras registraran al sospechoso robando nuevamente el lunes por la tarde, cerca de las 16:30, en una casa ubicada sobre calle América Central al 300. En los videos se ve al ladrón escondiéndose detrás de una camioneta Amarok y luego cargando los objetos robados en una patineta para huir del lugar.

Los vecinos aseguran que no es la primera vez que esta persona protagoniza hechos similares. “Estamos cansados, roban a cualquier hora del día”, expresaron las víctimas, que difundieron las imágenes e incluso afirmaron que el acusado vive en el mismo sector junto a otros familiares. Según relataron, hay viviendas que fueron robadas más de una vez en pocos días y muchas de las situaciones quedaron registradas en las cámaras particulares del barrio.

robo patineta 1

Frente a la creciente preocupación, efectivos de la Policía de Neuquén llevaron a cabo un allanamiento en el domicilio señalado por los vecinos. En el procedimiento participaron varios agentes y, tras varias horas de trabajo, se demoró a cuatro personas mayores de edad.

La comisario Patricia San Martín confirmó que la diligencia se realizó a las 7 de la mañana y permitió recuperar la totalidad de los objetos robados en el último hecho. “Supimos de un robo ocurrido el lunes a la tarde en calle América Central al 300 y, a raíz del relevamiento de cámaras, detectamos que los elementos sustraídos estaban en una vivienda ubicada a escasos metros, en diagonal a la casa damnificada”, explicó en diálogo con Canal 7 Noticias.

La funcionaria detalló que los uniformados hallaron en el lugar una camioneta Volkswagen blanca cargada con los bienes sustraídos. “Se secuestró el vehículo, que estaba listo para trasladar los objetos, y se demoró a cuatro hombres de entre 28 y 35 años”, señaló.

robo patineta

Entre los elementos recuperados se encuentran una heladera, un somier, una máquina de cortar pasto, una aspiradora, ropa, vajilla y otros artículos del hogar. “Se mantuvo comunicación con la fiscalía de turno y se le hizo entrega a la damnificada de todos los objetos que reconoció como suyos”, agregó San Martín.

Un conflicto que preocupa a los vecinos

Consultada por los antecedentes de los demorados, la comisario indicó que “no se habían recibido denuncias recientes, pero sí dos hechos delictivos el año pasado relacionados con la misma familia”. Los vecinos, sin embargo, sostienen que las situaciones vienen repitiéndose desde hace tiempo y que los reclamos fueron constantes, sin respuestas efectivas hasta ahora.

Neuquén un ladrón usaba una patineta para escapar con lo robado

El allanamiento y las demoras trajeron cierto alivio a los habitantes de Rincón de Emilio, aunque piden mayor presencia policial y patrullajes más frecuentes para evitar nuevos episodios. “Queremos vivir tranquilos, no puede ser que tengamos que dormir con miedo o revisar las cámaras todo el tiempo”, expresó una vecina del sector.

Mientras tanto, los cuatro demorados quedaron a disposición de la fiscalía de turno, que definirá su situación procesal en las próximas horas.