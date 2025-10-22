Elecciones Neuquén 2025: la intimidad de los candidatos al Senado y sus vidas en tres fotos

Los candidatos a senadores por Neuquén pasaron por los estudios de LMPlay para mostrar su fibra más íntima. Sus inicios en la política, los afectos y los momentos que les tocaron el corazón.

En la recta final hacia las elecciones legislativas , los candidatos a senadores de los distintos partidos políticos cierran sus campañas con la difusión de sus ideas y plataformas de gobierno. Sin embargo, detrás de cada volante y cada spot de campaña, hay seres humanos: mujeres y hombres que entrelazan su vocación política con sus rasgos llenos de humanidad.

Los candidatos de casi todos los partidos políticos pasaron por los estudios de LMPlay para contar su lado más íntimo. Con fotos de su familia, su pasado político y los momentos más emotivos de su trayectoria, reflejaron los rasgos más característicos de su propia esencia, que trasciende los cargos o las candidaturas.

Como referente político, Márquez eligió una imagen junto al presidente Javier Milei. La candidata explicó que, al inicio de su incursión en política, se sentía "muy sola sosteniendo las ideas". Fue el presidente Milei quien, a través de lo que ella llama "el don de la enseñanza", logró nacionalizar estas ideas y hacer que muchos, que estaban en distintos puntos de Argentina sosteniéndolas, pudieran unirse y batallar por ellas.

Márquez relató que la primera vez que se encontraron personalmente durante la campaña, lo que más le impactó fue su sencillez. Lo describió como "una persona normal que se sentaba y saludaba".

Sin embargo, su apoyo es total y se basa en la firmeza de su líder: "el único que puede hacer los cambios necesarios en la Argentina, el único". Según la candidata, Milei posee una "convicción y una línea firme, tan determinada" que ningún político tradicional con "correctivismo político" podría igualar.

La familia, el soporte para un ámbito hostil

Márquez compartió una foto del día de su casamiento con su esposo, Matías, con el fin de mostrar que la familia es "clave en la vida". Subrayó que este soporte es especialmente vital para quienes se mueven en "ámbitos a veces tan hostiles, tan duros y tan mentirosos" como la política. Márquez destacó que el matrimonio funciona como un equipo, repartiendo tareas domésticas: aunque ella es mejor cocinando, su esposo es "el más ordenado" en las cosas de la casa.

Nadia Márquez (2)

Márquez enfatizó la normalidad con la que comparten las responsabilidades de cuidar a sus hijos pequeños. "La pregunta que me llama la atención que me hacen todos es, '¿Y con quién dejas a tus hijos cuando viajas?' y yo les respondo, ¿cómo con quién? ¡Con el papá, Con mi esposo!", aseguró.

Dios: la pieza fundamental del rompecabezas

Cuando le tocó mostrar una foto emotiva, Nadia no lo dudó: eligió una reunión de su iglesia sobre la calle Roca y destacó la importancia de la comunidad de fe en torno a estos encuentros, más allá de la Iglesia como institución.

Para la candidata, las personas con fe en Dios tienen un "plus para para sostener y soportar algunas cosas". Utilizó una analogía para explicar la necesidad de la fe: la vida es un rompecabezas incompleto. Aunque uno pueda tener éxito en el trabajo o la familia, la pieza que falta, y que solo tiene la forma de Dios, deja un espacio vacío.

Márquez también describió el ambiente de su comunidad religiosa-. "No es una iglesia muy tradicional", dijo. Se caracteriza por tener música en vivo, incluyendo batería, guitarra eléctrica, y predicaciones enfocadas en la aplicación práctica de la Biblia a la vida moderna. Para ella, esta comunidad y una "visión cristiana de la realidad" es "muy necesario en mi vida y yo creo que en la vida de cualquiera"

S Nadia Márquez - LLA

Silvia Sapag (Fuerza Patria)

El acuerdo de dos potencias y el legado de Don Felipe

A la hora de elegir un referente político, Silvia Sapag prefirió elegir un acuerdo concreto. Su identidad política se resume en una fotografía que cap´to el encuentro de su padre, Felipe Sapag, con el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner. La foto fue tomada cuando su padre había finalizado su último mandato y Kirchner estaba en campaña, aún sin ser presidente.

Silvia Sapag describió este encuentro como un "acuerdo entre dos potencias". Para la candidata, Néstor Kirchner era "igual a papá, nada más que en lo nacional," lo que le facilitó seguir el camino político junto a él.

Si le piden que resuma una enseñanza de su padre, Sapag destacó que Felipe Sapag "nunca se olvidó que fue pobre". Este recuerdo guio su vida política, y siempre trató de paliar la pobreza de los neuquinos y neuquinas, un compromiso que ella recuerda como el mayor aprendizaje. El hecho de que su padre, quien no pudo estudiar, creara una universidad en Neuquén es una muestra de que siempre tendió una mano para que no le faltara nada a nadie en Neuquén.

La dictadura y una profunda herida familiar

"Elegí esta foto porque estamos", dijo Silvia al exhibir la postal de su familia, que la muestra junto a sus padres y sus tres hermanos. Estar, ese verbo tan simple, se lee como una hazaña para la familia Sapag, que sufrió en carne propia la persecución política durante la última dictadura cívico militar.

En su foto familiar aparecen su padre, el célebre don Felipe, junto a su madre Chela, su hermano Luis, su hermano Caito, su hermano Ique y ella. Los dos menores posan en la foto como unos niños, apenas unos años antes de ser fusilados por su militancia política durante la dictadura.

Sapag explicó que esta tragedia no solo fue algo muy complicado de sobrellevar, sino que también marcó su propia lucha. La candidata reflexionó que, si sus hermanos, temiendo perder su vida, no dejaron sus batallas, menos puede dejarlas ella, que se encuentra en mejores condiciones y con su vida fuera de peligro.

SFP Silvia Sapag Candidata (1) Sebastián Fariña Petersen

Enrique ("Ique"), que tenía 19 años, fue asesinado el 17 de octubre en el contexto de una resistencia de trabajadores ferroviarios,una fehca que Sapag considera simbólico para un peronista. Caito, de 24 años, murió acribillado en una parada de colectivos de La Plata en junio de 1977.

La candidata, que participa en política desde los cinco años, lamentó que, a 48 años de las muertes, "no haya habido justicia". Aseguró que sus hermanos fueron asesinados por la ejercer la resistencia que se genera "cuando llega alguien al gobierno en forma intempestiva" para imponer políticas de saqueo. Y agregó que el arrebato de sus vidas, a una edad tan joven, se siguen leyendo como pérdidas irreparables.

Trabajo, política y familia: el vínculo humano

Para resumir un momento emotivo de su carrera, Sapag eligió una foto que la muestra junto a su padre, Don Felipe, en una pista de aterrizaje. El momento capturado fue de trabajo: ella fue a recibirlo tras el aterrizaje del avión, ya que en esa época existía la aerolínea "transportes aéreos neuquinos" que permitían volar entre pueblos del interior, antes de la llegada del liberalismo a la provincia.

En ese entonces, ella era su secretaria y la foto los muestra hablando de cosas que habían sucedido en la función pública. Silvia Sapag reveló que esta foto le gustaba mucho a su padre, quien la enmarcó y la tuvo en su casa, y ahora la tiene ella en la suya. La imagen representa la "alegría de reencontrarnos" y el amor y la confianza que se tenían, con una vida donde la vocación política y los vínculos familiares se entrelazaban de forma profunda.

S Silvia Sapag - Fuerza Patria

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Rolando Figueroa, su faro político

Como su referente político, Corroza eligió una imagen de Rolando (Rolo) Figueroa en el momento de su proclamación como gobernador electo. Corroza confesó que nunca imaginó dedicarse a la función pública. Ella llegó a trabajar con Rolo hace más de 20 años por una necesidad personal, al tener que sostenerse sola con su hijo Joaquín. Fue Figueroa quien descubrió su vocación. "Fue el primero que me dijo que tenía muchas condiciones naturales para ser funcionaria", afirmó.

Para la candidata, Rolando es su "faro en la política" y quien la formó en la función pública. Corroza destacó que el camino de la política, a pesar de su mala fama, "se puede transformar en algo muy poderoso y que cuando lo hacés con honestidad, con transparencia, con dedicación y con mucho amor por lo que hacés, realmente transformás la vida de la gente".

SFP Julieta Corroza Candidata (1) Sebastián Fariña Petersen

Al ver a Rolo levantar el diploma, fue un momento de gran orgullo, compartido con Pepé (Ousset, su compañero de candidatura a senador), una sensación de "lo logramos" tras dedicar una vida entera a ese objetivo con convicción.

Julieta mamá: el orgullo en la graduación de Joaquín

En la esfera personal, Corroza eligió una foto familiar de un momento que calificó como uno de los más felices de su vida: la recepción de su hijo, Joaquín, como abogado en la UBA, en diciembre de 2023.La foto la mostraba con sus padres. Corroza explicó la elección diciendo que mucho tiempo soñó con darle a su hijo la oportunidad de que estudie, y el día que lo vio concretado fue "muy emocionante".

Recordó que, al finalizar el acto, se sentaron en un banquito con su padre, quien le dijo: "Qué bueno estar vivos para vivir esto". Corroza se describió como una madre "muy de estar como arriba de él, como guiándolo". Su principal preocupación no eran las notas, sino que cumpliera el objetivo de tener un título universitario, pues, habiéndolo criado sola, sentía una gran responsabilidad de asegurarle su futuro: "Yo quiero que Joaquín tenga su seguridad, que tenga su título", indistintamente de a lo que se dediique después.

El 16A y la transformación de Neuquén

Sobre el momento emotivo que marcó su vida política, eligió la imagen del abrazo con Rolo y Pepé el 16 de abril de 2023, el día en que ganaron la elección provincial.

Corroza calificó el momento como "épico" y el inicio de la "transformación de la provincia". Este abrazo plasmó el mejor momento de su carrera política: "lo logramos".

Este logro representó un largo camino recorrido de más de 20 años, alcanzado con muy "poquitos recursos, teníamos casi cero recursos", y yendo "contra un aparato muy grande".La candidata subraya que la satisfacción no termina ahí; al recorrer la provincia en su rol de ministra (actualmente de licencia), ver cómo avanzan rutas, obras e inauguraciones le recuerda la gran responsabilidad y el compromiso asumido.

También destacó las dificultades que enfrentan, ya que todo el trabajo se realiza con los recursos de los neuquinos, sin recibir apoyo de Nación, y con una coparticipación "muy injusta, es muy chiquita, es muy por debajo de lo que nosotros le aportamos al país". Este tema, la injusta coparticipación, será parte de la discusión que llevará al Congreso.

S Julieta Corroza - La Neuquinidad

Carlos Eguía (Fuerza Libertaria)

Pechi Quiroga, el líder y su silla vacía

El candidato recordó que siempre tuvieron conversaciones y peleas Ccon el ex intendente de Neuquén, Horacio Pechi Quiroga, sobre quién estaba más a la derecha. También reveló que le hizo una promesa personal a Quiroga, quien le había pedido en varias ocasiones que participara en su espacio. En ese momento, Eguía no se sentía listo para la política, pero se prometió, y le prometió a Quiroga, que si alguna vez se presentaba como senador, se sentaría a su lado.

SFP Carlos Eguia Candidato (3) Sebastián Fariña Petersen

La familia, un vínculo siempre presente

El candidato de Fuerza Libertaria no dudó en mostrar la foto de su familia. "Son lo mejor que tengo" dijo y destacó que tiene tres hijos extraordinarios, todos profesionales. "Lo más importante es que ninguno necesita vivir de la política", aclaró.

De la radio a la campaña, los Eguía se muestra inseparables. Un ejemplo del involucramiento familiar en su campaña es su hijo Carlitos, mellizo del candidato a diputado, Joaquín, quien se encarga de hacer los videos creativos que se vieron en redes sociales.

Una foto que resume su orgullo

Para recordar un momento emotivo, Eguía eligió el momento en que sus hijos mellizos se recibieron de periodistas en Capital Federal. La única exigencia que les puso fue que se recibieran "en tiempo y forma," algo que lograron hacer en menos tiempo del que llevaba la carrera. Así, la postal resume su mayor orgullo como padre.

Siempre les inculcó la idea de que fueran "los mejores en lo que quieran ser". Como ejemplo de su libertad, mencionó que el hijo más chico optó por estudiar abogacía y actualmente realiza una maestría en derecho penal. La única condición innegociable que Eguía impuso a sus hijos fue que debían ser fanáticos de San Lorenzo.

S Carlos Eguía - Fuerza Libertaria

Andrés Blanco (Frente de Izquierda y los Trabajadores)

Su abogada, su amiga y su faro político

Como su gran referente político, Blanco eligió a la diputada nacional Miriam Bregman. Blanco recordó que Bregman se ha transformado en una "gran referente en este último tiempo de la izquierda trosquista en la Argentina", ganándose mucho respeto. Su vínculo con ella es profundo: él la conoció cuando era "muy joven" y recién se había egresado como abogada, ya que ella fue y es la abogada de los trabajadores ceramistas de Zanon.

Blanco, que es un obrero ceramista, conoció a Bregman cuando comenzó la lucha por la fábrica en 2000-2001. La admira por lo que representa, por sus convicciones compartidas, por la fortaleza que muestra como mujer "peleando contra todos los gerontes" y, además, porque es una amiga muy querida. De hecho, muchas veces cuando viaja a Buenos Aires, se queda en su casa.

El núcleo de sostén: su familia

Para la fotografía que representa su grupo humano y personal, Blanco seleccionó una imagen que describe como su "núcleo duro de sostén". En la foto se encuentran su madre, a quien abraza, y sus hijas, Josefina, Camila y Juanita. También aparece su compañera, una trabajadora de la salud y militante comprometida, y su suegro.

Blanco explicó que su madre quedó como el único pilar de la familia tras el fallecimiento de su padre. Ella lo sostuvo en los momentos difíciles, como la lucha por defender su fuente de trabajo. Sus hijas son también pilares muy importantes para él. También destacó el rol de su suegro, que fue fundamental para construir la casa familiar en un terreno que su madre les cedió de una herencia. Siente que ser quien es tiene mucho que ver con el apoyo de las personas que lo rodean.

ON - Andrés Blanco (1) Omar Novoa

El candidato reflexionó sobre su padre (que militaba en el radicalismo), señalando que no lo conoció en su vida como obrero ceramista o como diputado. Bromeó diciendo que si estuviera vivo, tendrían "discusiones hermosas", aunque estarían en las antípodas ideológicas: su padre buscaba la reforma, mientras que él busca la transformación social.

La batalla por Zanón

El momento emotivo y lugar que lo define como militante es una fotografía tomada en 2005 en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación. La foto corresponde a una campaña que desplegaron para la expropiación de Zanon, cuando llevaron sus reclamos a Buenos Aires junto a muchos compañeros y compañeras de la fábrica.

El referente que Blanco quiso destacar en esta imagen es Raúl Godoy (quien está levantando la voz en primer plano). Para Blanco, Godoy es un "gran compañero y amigo" y un referente clave: un obrero que logró trascender la defensa de la fuente de trabajo en la fábrica a transformarse en un "tribuno del pueblo". Godoy le enseñó que la pelea debe tener identidad con los reclamos de su clase.

Este momento refleja la pertenencia de Blanco a la clase trabajadora y la convicción de que la lucha por Zanon era, en esencia, una lucha por todas las demandas del conjunto de la clase trabajadora. Aunque hoy la gestión obrera atraviesa un momento "muy duro," similar al inicio de su historia, Blanco asegura que la "resistencia está intacta" y que su misión tanto en la Legislatura como en el Congreso siempre será ser "la voz de los que no tienen voz" ante las demandas sociales en Neuquén.

S Andrés Blanco - FIT

Carlos Quintriqueo (Más por Neuquén)

Una referente política presente en casa

Al momento de elegir a su referente político, Quintriqueo no dudó en señalar a "Mi vieja". El candidato explicó que su madre, quien fue concejal en Junín de los Andes en el regreso a la democracia, fue quien le enseñó a hacer política. Desde muy joven, militó y acompañó a su madre, y mucho de la tarea política que hoy desarrolla es gracias a que caminó con ella y recorrió las calles y casas.

La principal enseñanza que le dejó su madre, quien hoy tiene 91 años, fue que "hay que hablar con la gente, tener la relación y decirle la verdad y no andar mintiéndole a la gente". Su madre aún goza de un gran reconocimiento por parte de la gente. La foto que eligió fue tomada justo con el intendente en el momento en que ella había jurado como concejal.

Sus hijos, un lugar de resguardo

Para su grupo humano y el resguardo de su vida por fuera de la política, Quintriqueo eligió una foto junto a sus tres hijos. Reconoció que debido a su actividad, muchas veces les privó de su compañía, pero hoy lo acompañan y "son fieles compañeros" en sus actividades. Compartir días libres, sin importar si son uno, dos, o cinco días, es crucial para él.

Quintriqueo argumentó que la familia es el "resguardo que uno tiene que tener" porque "habla de uno". Además, lanzó una reflexión profunda sobre el compromiso social: "Si a uno la familia no le interesa, difícil le va a interesar el de al lado". Sus hijos hoy le reconocen la tarea que ha realizado y lo alientan a seguir, pidiéndole que les dé "un ejemplo de vida".

SFP Carlos Quintriqueo Candidato (1) Sebastián Fariña Petersen

Un momento de orgullo: llenar un Ruca Che

El momento emotivo y de mayor satisfacción que compartió fue una fotografía tomada en el Ruca Che el 24 de octubre de 2022, durante la Asamblea General de Afiliados de ATE.

Quintriqueo explicó que ese evento ocurrió en un periodo en que su organización sindical estaba siendo muy atacada, porque la conducción nacional de ATE intentó avanzar sobre su armado provincial. La respuesta fue la convocatoria a la asamblea, a la cual asistieron más de 7,000 compañeros para respaldar su gestión.

Para el dirigente, ese respaldo fue el momento de "mayor orgullo" como dirigente y como trabajador, pues sintió que el trabajo realizado durante muchos años "valió la pena". Ver a esa cantidad de compañeros y compañeras en un lugar icónico como el Rucaché es algo "realmente impresionante" e "imponente". La sensación de ver a la gente movilizada "te llena el alma" y, a la vez, "te empodera" a decir: "uno no puede defraudar". El inmiscuirse en la cuestión política tiene que ver precisamente con buscar un paraguas para las trabajadoras y trabajadores ante la falta de representación y escucha.

S Carlos Quintriqueo - Más por Neuquén

Maximiliano Irrazabal (Movimiento al Socialismo)

Los faros del Nuevo Más

Irrazabal eligió no uno, sino dos referentes políticos que definen la perspectiva de su espacio. Uno de ellos es Alcides Christiansen, una figura histórica del espacio en la provincia de Neuquén. Christiansen fue un dirigente de la ATE y encabezó una perspectiva democrática dentro de los sindicatos. Para Irrazabal, es una referencia de alguien con una trayectoria y la idea de cambiar el país y la situación de los trabajadores.

La segunda referente elegida es Manuela Castañeira, la referente nacional de su espacio. Castañeira es trabajadora no docente y feminista, y representa de alguna manera los "nuevos fenómenos sociales" que surgen en el país y en el mundo.

Maximiliano Irrazabal Nuevo MAS Claudio Espinoza

El impulso para crear un mundo mejor

Al hablar de su grupo humano y de Maxi como persona fuera de la esfera política, el candidato mostró una foto reciente: el cumpleaños de sus hijas. Irrazabal explicó que, aunque la imagen es de un momento personal, no está tan disociada de su compromiso político, ya que el estado del mundo actual es el que pretende cambiar: "No me gusta el mundo tal cual está. No es el mundo que pretendo para mis hijas".

Ver a su familia se convierte en un motor que lo impulsa a involucrarse en los problemas de la sociedad para que "puedan tener un mundo mejor". Irrazabal destacó que sus hijas lo acompañan mucho y lo apoyan "con alegría" en este nuevo compromiso, y que su apoyo le da fuerzas, ya que dedica tiempo a la militancia.

La UNCo, un lugar para soñar lo que queremos ser

El lugar o momento emotivo que marcó su vida es la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Irrazabal, quien cursa el Profesorado de Historia, destacó la importancia de la UNCo por varias razones: es la institución donde se está formando académicamente y es el lugar en el cual conoció al espacio Nuevo Más. La universidad es, para él, un "sinónimo de poder aspirar" a lo que uno quiere llegar a ser.

Además, el candidato subrayó la urgencia de defender la institución, ya que en estos momentos "corre cierto riesgo". La elección de la carrera de Historia, explicó, tuvo que ver con la influencia de sus docentes de secundaria, quienes le mostraron que "a través de la educación se abre todo un mundo de posibilidades".