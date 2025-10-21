El martirio de una mujer dominicana: denunció que fue estafada y agredida por un joven que se quedó con su auto

La víctima asegura que hace más de un año espera el dinero proveniente de la compra-venta, que realizaron de manera informal.

La mujer asegura que su auto está siendo utilizado para el transporte por aplicaciones.

Una mujer asegura que vive una pesadilla desde hace un año, cuando le vendió su auto a un joven de Venezuela, a quien le entregó el vehículo tras acordar el pago de palabra. Denuncia que nunca recibió el dinero por el rodado, por lo que se considera víctima de estafa, que el comprador lo utiliza de Uber por Neuquén y que la agredió físicamente al ser presionado por ella para pagar.

La víctima, Linet Martínez, declaró este martes en medios radiales que toda la pesadilla comenzó hace ya un año, tras la muerte de su esposo. La mujer, oriunda de República Dominicana, quedó entonces sola con dos hijos y un auto que le dejó su marido fallecido como único patrimonio.

Tras el duro golpe, Linet decidió irse de Neuquén para su país de origen con sus hijos y vender el auto. Allí fue que apareció en escena un joven de origen venezolano, quien le propuso -según contó Linet- que le deje el auto porque el mismo estaba prendado y acordaron un plan de pago para saldar las cuotas restantes y el resto del valor ya pagado, una parte en dólares y otra parte en pesos. El comprador supuestamente le aseguró a Linet que le terminaría de pagar todo en los siguientes tres meses, pero el tiempo pasó y la plata no llegó.

Los intentos de comunicación eran muy complicados por la distancia -con Linet ya en Dominicana- y el comprador daba vueltas, aunque prometía que le pagaría lo debido. En ese interín, el auto fue secuestrado por personal de Tránsito por falta de documentación, por lo que el joven le pidió a la mujer que le redactara un poder solamente para retirarlo y poder utilizarlo.

SFP Ciudad Judicial (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, Linet se preocupó cuando se enteró meses más tarde a través de conocidos que el deudor supuestamente había revendido el auto para comprarse otro. Al oír esto, la mujer se tomó un avión a Neuquén para enfrentarlo cara a cara.

Al llegar y reunirse con el joven, éste le dijo que seguía teniendo el auto, pero que lo estaba utilizando para trabajar como Uber (el cual se encuentra prohibido en Neuquén). Linet asegura además que el deudor se jactó de tener una abogada que le tramita papeles truchos, y que sería la clave para que él haya podido circular con el auto nuevamente sin problemas.

Entre las idas y vueltas y las promesas de pago que nunca se cumplieron, el joven le ofreció un trato: que Linet le firme el formulario 08 para poder transferir el vehículo a su nombre, a cambio de 2000 dólares, mucho menos dinero que el adeudado, a lo que la mujer se negó.

Lejos de saldar la deuda, la damnificada afirma que el joven solo se ha puesto más agresivo y reticente a cumplir con el trato original, por lo que quiso denunciarlo en fiscalía, sin mucho éxito.

Además, afirma que "todo el tiempo" le llegan infracciones a su nombre. "Ya van más de 25 multas", aseguró.

Todo llegó a un punto cúlmine el domingo pasado: "Exploté de la ira por tanta presión acumulada", afirmó la mujer. Es que para empeorar el malestar, Linet y el deudor son vecinos, por lo que se ven todo el tiempo y justamente en el Día de la Madre, la mujer estalló y comenzó a dañar el auto en disputa.

Policía delitos económicos Sebastián Fariña Petersen

Según relató, el joven salió también de su casa al escuchar el caos y los gritos de ella exigiéndole que le pague, comenzaron a forcejear y discutir en el medio de la vereda, y él también causó daños al vehículo. Todo el revuelo terminó llamando la atención de vecinos, que llamaron a la Policía para que intervenga.

En resumen, a pesar de los intentos de Linet por hacerse escuchar, no lo logró y hoy podría estar imputada en una causa por haber agredido al joven venezolano, quien afirmó ante los efectivos que el auto le pertenecía a él y exhibió un formulario de compra-venta, que ella nunca firmó.

"Yo tengo miedo porque somos vecinos y tengo miedo de que pase cualquier cosa, el auto fue destruido", lamentó y suplicó: "Necesito a algún abogado que me pueda ayudar porque no tengo los medios".