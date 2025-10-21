Cayó preso un peligroso cuchillero del barrio Gregorio Álvarez

Es investigado por un ataque a puñaladas. En su vivienda, no solo se encontraron armas blancas sino también una tobillera electrónica y dispositivos duales.

Más de una decena de cuchillos y navajas tenía el delincuente apresado en el barrio Gregorio Álvarez.

En un importante despliegue de los efectivos de la Comisaría 21 , fue apresado el peligroso cuchillero del barrio Gregorio Álvarez. La Policía logró incautar más de una decena de cuchillos y navajas y también encontró una tobillera electrónica.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Delitos Contra las Personas luego de recibir una denuncia por el delito de lesiones con arma blanca. A partir de distintas actuaciones, fue identificado el sospechoso del ataque y se comprobó que tenía domicilio en el Gregorio Álvarez.

Bajo las directivas de la fiscal Lucrecia Sola , se dispuso la realización de un allanamiento en las primeras horas de la tarde de ayer lunes. El sospechoso fue sorprendido en el lugar y quedó demorado. Mientras tanto, la inspección de los distintos espacios de la vivienda, arrojó un resultado muy positivo con el secuestro de ocho cuchillos de distintas medidas y tres navajas.

Tenía una tobillera y dispositivos duales

Entre las curiosidades que se hallaron en la casa del sospechoso, se destacaron dos dispositivos duales, una tobillera electrónica y cinco equipos de comunicación con cargadores.

Desde la Policía precisaron que la tarea en la casa del cuchillero fue intensa debido a que tiene siete ambientes y que se extendió desde las 13 hasta cerca de las 17.

En cuanto al sospechoso, solo se indicó que tiene 48 años y que quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Además del cuchillero demorado en el Gregorio Álvarez, la Policía se vio obligada a reducir a otro delincuente que intentó apuñalarlos con un temible cuchillo tipo carnicero.

robacables Gentileza Policía del Neuquén

El procedimiento se concretó en la madrugada de este martes y tuvo relación con una alerta de los operadores de la División Centro de Monitoreo Urbano, dependiente del Centro de Operaciones Policiales (COP). Tras observar la presencia de un sospechoso en el cruce de las calles Batilana y Castelli, personal de la Comisaría Tercera envió un móvil para su identificación.

Apenas el patrullero se acercó a la zona, el sospechoso buscó alejarse a la carrera pero no fue muy lejos. Acorralado, no dudó en exhibir en forma amenazante un cuchillo de 30 centímetros de largo. Rápidos de reflejos, los agentes lograron desarmarlo y reducirlo.

La investigación inicial permitió comprobar que el sospechoso era un robacables y que había logrado apoderarse de varios metros.

De esta forma, quedó a disposición del MPF por los delitos de tentativa de robo y resistencia a la autoridad.

Otro sospechoso reducido

Otro de los procedimientos llevados a cabo en la madrugada de este martes tuvo como escenario el cruce de las calles Padre Milanesio y Castelli. También estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera e involucró a un sospechoso que se movilizaba caminando. Al tratar de interceptarlo, quiso fugarse pero fue rápidamente reducido.

El apuro del hombre tenía relación directa con su situación de delincuente con un pedido de captura vigente por parte de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. El sospechoso fue detenido y permanece tras las rejas a disposición del MPF.