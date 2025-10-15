Comodoro Rivadavia: un campeón del mundo de futsal que no puede parar de robar

Matías Rima, que se consagró con la Selección Argentina en 2019, fue detenido tras meterse en una casa y llevarse un celular. Es la cuarta vez que cae en el año.

Matías Rima , el exjugador de futsal que se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina en 2019 , fue detenido este sábado en Comodoro Rivadavia luego de -presuntamente- meterse en una casa y robar un celular.

Es la cuarta vez en lo que va del año que al astro que supo conocer la máxima gloria en su deporte lo sorprenden involucrado en delitos contra la propiedad, en un caso que refleja la dramática caída de un estandarte de aquel equipo de lujo, que con el número 9 en la espalda fue clave en la final contra Brasil que le dio el título al combinado nacional.

El procedimiento policial se concretó apenas pasadas las 13 del último sábado en el barrio San Martín de la ciudad petrolera de Chubut. El personal de la Seccional Séptima logró interceptar a Rima luego de una alerta del Centro de Monitoreo .

Las cámaras de seguridad detectaron a un hombre merodeando e intentando ingresar a una vivienda ubicada sobre la calle Los Perales. De inmediato, dos patrulleros se dirigieron al lugar para constatar la denuncia y evitar que se concretara el robo.

Mientras patrullaban la zona, los efectivos vieron a un individuo con características muy similares a las del sospechoso que detectó el sistema de cámaras. El sujeto caminaba por la intersección de las calles Huergo y Los Perales, justo frente a un comercio.

Al notar la presencia policial, Rima intentó descartar un objeto que llevaba escondido entre la ropa. Ante la maniobra, los uniformados interceptaron al sospechoso para identificarlo y terminaron demorándolo.

Según se explicó posteriormente, el ex futbolista estaba muy nervioso y con una actitud esquiva. Mientras era retenido, los agentes revisaron el lugar donde había arrojado el objeto, y enseguida constataron que se trataba de un celular.

El dueño de la casa donde Rima había sido visto en actitud sospechosa, reconoció el teléfono como propio, con lo cual la evidencia resultó irrefutable: de hecho, el teléfono fue secuestrado por la policía como prueba.

Rima fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Otras tres detenciones en Comodoro Rivadavia

Esta detención no es la primera que sufre Rima por verse involucrado en delitos contra la propiedad en Comodoro. En lo que va de 2025, ya cayó cuatro veces.

En julio fue apresado por la policía mientras se llevaba la rueda de auxilio de un auto estacionado en la calle, también en Comodoro Rivadavia.

Matías Rima, campeón del mundo de futsal, detenido en Comodoro Rivadavia Según se informó, cuando Matías Rima advirtió la presencia policial, intentó descartar un celular: era del dueño de la casa donde había sido visto en actitud sospechosa.

El hecho se registró a las 3.50 de la mañana en el barrio Quirno Costa, luego de que una vecina alertara a la Comisaría Cuarta sobre daños en la puerta de su vehículo y la sustracción de la rueda que tenía en el baúl.

Los efectivos policiales se trasladaron inmediatamente al lugar y -igual que el último sábado- lograron capturar a Rima a pocas cuadras.

"Fue detenido in fraganti con la cubierta sustraída, caminando solo por la calle", detalló en aquel momento el comisario Andrés Ávila, de la Sección Operaciones de la Unidad Regional, en declaraciones al Diario Crónica.

El jefe policial además precisó que el exdeportista en los últimos meses ya se había visto involucrado en múltiples hechos delictivos que estaban bajo investigación.

En junio, una mujer que lo conocía desde la infancia y lo había asistido cuando se encontraba en situación de calle, denunció que el campeón del mundo ingresó a su domicilio en barrio La Loma abusando de la confianza que tenía con su dueña.

Durante ese episodio, Rima llegó a la vivienda de la vecina, identificada como Noela, acompañado de otra persona en un auto. Ingresó a la casa mientras la mujer no estaba presente, sin imaghinar que había tantas cámaras de seguridad en el lugar.

Matias Rima, excampeón mundial de futsal Matías Rima, en sus tiempos de selección: jugó dos mundiales y ganó uno, con gol propio en la final ante Brasil.

Durante el robo, el deportista le dijo al hijo menor de edad de la dueña de casa: "Metete en el baño, vamos a jugar a las escondidas", cuando en realidad lo encerró y aprovechó para llevarse un televisor, dos celulares y otras pertenencias.

"No entiendo cómo la droga hace que una persona entre a robar y se meta en una casa donde hay un niño. Incluso le hizo limpiar caca que había hecho el perro. No sé en qué estado estaba este tipo", se preguntó la víctima del robo.

Previamente, en enero, también se identificó a Rima como autor de un robo en otra vivienda del mismo barrio.

En aquella oportunidad, una mujer denunció que escuchó un ruido y su hijo salió a verificar, encontrándose cara a cara con el ladrón. "Me dijo que lo reconoció porque es conocido en el ambiente del fútbol de salón", indicó la mujer sobre el testimonio de su hijo, en diálogo con ADNSUR.

La gloria deportiva en 2019

En 2019 Matías Rima estaba radicado con su familia en Pico Truncado, Santa Cruz, y fue entonces cuando alcanzó su máximo logro deportivo. El domingo 7 de abril se consagró campeón del mundo tras vencer en la final a Brasil por 3 a 2 en el partido que se jugó en Montecarlo, Misiones, y tocó el cielo con las manos.

La final se disputó en el estadio Polideportivo Municipal de esa ciudad ante más de 6.500 espectadores, que vieron como Argentina logró el título por segunda vez, y el comodorense se metía en la historia como el tercer nacido en Comodoro Rivadavia en lograr esa medalla de campeón del mundo junto a Edulio "Pirulo" Barría y Rigoberto Cárcamo.

Rima jugó los seis partidos y convirtió tres goles. Argentina goleó a Australia, Italia y Sudáfrica en fase de grupos, para vencer luego a Francia en cuartos y a Paraguay en semifinales. La final fue soñada: 3-2 a Brasil.

"Fue algo único, de película, y la verdad que uno siempre soñaba con jugar con la selección argentina. Ser campeón del mundo me genera un orgullo único y una alegría inmensa. Creo que el significado de todo esto es tratar de dejar un legado para los más chicos, a los que vienen atrás", lo resumió Rima por entonces, quien guardó para siempre su camiseta número 9 y su medalla de campeón.

A los 28 años, había sido convocado por segunda vez a jugar un Mundial de futsal y no lo desaprovechó. A los 34, su situación no se parece en nada a aquel momento.