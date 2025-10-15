Seguidilla mafiosa en Comodoro Rivadavia: quemaron la camioneta desde donde habían baleado una sede judicial

La había secuestrado la Policía de Chubut y estaba junto a una comisaría. Por el tiroteo hay nueve detenidos. Creen que es un enfrentamiento entre familias.

Incendiaron la camioneta desde donde balearon la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

Un presunto enfrentamiento entre bandas delictivas y familias rivales continúa manteniendo en vilo a Comodoro Rivadavia . Horas después de que, desde una camioneta, balearon la Oficina Judicial Penal de esa ciudad, el mismo vehículo -secuestrado posteriormente en un operativo cerrojo por la Policía de Chubut - fue incendiado delante de la comisaría donde estaba estacionado.

La balacera contra la Oficina Judicial se produjo este martes por la mañana, minutos antes del horario previsto para la audiencia preliminar del juicio por el homicidio de Matías Nieves, integrante de una conocida familia del hampa local que años atrás, a su vez, enfrentó otra causa por asesinato.

Tras el tiroteo y la posterior huida, se dispuso un operativo cerrojo y, a unos tres kilómetros del lugar, fueron detenidas nueve personas -ocho hombres y una mujer- y secuestrada la camioneta tipo furgón en la que se trasladaban y desde donde habían salido los disparos hacia la sede tribunalicia.

El vehículo incautado quedó estacionado frente a la Comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia, ubicada en el cruce de dos avenidas -Rivadavia y Güemes (Ruta Nacional 3)- y a pocos metros de una sucursal de la cadena de supemercados La Anónima.

Oficina Judicial Penal de Comodoro Rivadavia.jpg Oficina Judicial Penal de Comodoro Rivadavia.

En ese lugar, el martes por la noche fue incendiada la camioneta sin que, en principio, se hubiera detectado quién o quiénes fueron los autores del hecho.

La hipótesis: familias del hampa

De acuerdo con lo que informaron fuentes judiciales y policiales, el tiroteo que dio inicio a la investigación ocurrió alrededor de las 8.15 del martes, en la esquina de avenida Portugal y Monseñor de Andrea, donde se encuentra la Oficina Judicial Penal.

En ese momento, mientras dentro de la oficina se realizaban los últimos aprestos para iniciar la audiencia en la causa Nievas, el vehículo utilitario se detuvo frente a la sede judicial, un grupo de personas descendieron de él y cuatro personas efectuaron disparos hacia la puerta de acceso al edificio.

Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia Matías Nieves fue asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia.

Posteriormente, la camioneta fue interceptada y sus ocupantes detenidos en la esquina de Grecia y Mitre, a unos tres kilómetros de la Oficina Judicial.

En el operativo cerrojo, la Policía también secuestró cuatro armas de fuego de grueso calibre.

Las primeras hipótesis de la investigación, a cargo de los fiscales Cristian Olazábal y Andrea Rubio, están centradas en la posibilidad de que haya sido un ataque contra familiares de Matías Nieves.

Comodoro Rivadavia: los asesinatos de los hermanos Nieves

El homicidio de Nieves ocurrió el 24 de enero último. Lo mataron a tiros en la intersección de Avenida Rivadavia y Pasaje San Antonio, en el barrio Jorge Newbery.

Un mes más tarde, también fue asesinado su hermano Jorge, de un disparo en la cabeza.

Por el crimen de Matías fue detenido y encausado Agustín Vera, de 21 años, después de haber intentado una huida en una camioneta Toyota Hilux que concluyó rápidamente cuando debió detenerse a cargar combustible en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino situada en el cruce de la Ruta 3 y la Ruta 25.

Tras el asesinato de Jorge -quien estaba por declarar en una causa por un crimen ocurrido en 2009-, su presunto homicida, Mauro Pavei, se entregó. Días más tarde, la vivienda de Pavei fue incendiada.