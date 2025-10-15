Controlan que las empresas de Santa Cruz no contraten trabajadores de Chubut

Entro en vigencia una ley que exige un 90% de empleados locales. El gobernador Vidal advirtió que hay compañías que falsean domicilios.

Santa Cruz: operativo en Ruta 3 para controlar que se cumpla la ley 90/10.

En el primer día de vigencia de la “ley 90/10” que establece que empresas radicadas en Santa Cruz deben tener al menos un 90% de sus trabajadores con domicilio en la provincia, se detectaron más de 500 personas que cruzaban desde Chubut para realizar su actividad laboral.

El primer operativo de control tuvo lugar en la Ruta Nacional 3 , en Caleta Olivia , y estuvo encabezado por el gobernador Claudio Vidal.

Durante la jornada de inspecciones vehiculares contabilizaron 569 trabajadores que ingresaron desde otras provincias, principalmente Chubut .

Vidal adelantó multas severas para quienes incumplen la normativa, mientras que el Ministerio de Trabajo implementará un sistema digital que actualizará cada 15 días los datos de los empleados para asegurar un monitoreo constante y transparente.

Controles en Ruta 3, en Santa Cruz, por la ley 90-10 Controles en Ruta 3, en Santa Cruz, por la ley 90/10.

“Miles de trabajadores vienen de afuera, y está bien si quieren venir, pero que se radiquen, que vivan en nuestra tierra y dejen su salario en Santa Cruz, porque el recurso es de los santacruceños”, expresó el gobernador.

"Figuraban 20 trabajadores en un mismo domicilio"

Desde la gobernación se informó que esta primera etapa de controles continuará durante 35 días con operativos en rutas, terminales, aeropuertos, yacimientos y obras, y se insistió en el mensaje de que “la defensa del trabajo santacruceño es prioritaria” y será protegida con mecanismos efectivos de control y sanción.

La ley conocida como “90/10” fija que el 90% de los puestos de trabajo en la actividad privada vinculada a sectores estratégicos como la minería, el petróleo y las represas deben ser ocupados por residentes santacruceños con domicilio comprobado en la provincia.

Reemplaza a la antigua “ley 70/30” que establecía esos porcentajes menos rigurosos y que, según enfatizó el gobernador Vidal, ni siquiera se respetaba, con empresas, especialmente en el sector minero, que falseaban domicilios laborales para hacer figurar como santacruceños a empleados que residían en Chubut.

“Durante muchos años, la vieja ley 70/30 se aplicó al revés: había más trabajadores de afuera que santacruceños”, describió el mandatario.

“Las empresas enviaban información al Ministerio de Trabajo que no era certera. Figuraban 20 o 30 trabajadores en un mismo domicilio, y eso no era real. Así incumplían con la ley anterior. Esta vez, con la 90/10, se va a controlar con rigurosidad”, aseguró Vidal.

Qué requisitos exige la ley "90/10"

De acuerdo con la nueva normativa, para ser considerado trabajador local, se exige una residencia comprobada mínima de seis años en la provincia, junto con el domicilio inscripto en el DNI y un certificado de residencia oficial.

Según Vidal, ahora la fiscalización será estricta y transparente para evitar que las empresas manipulen datos. En ese sentido, anunció la creación del Sistema Único de Información Laboral para controlar en tiempo real el cumplimiento de la ley.

En los controles actúan de manera conjunta los ministerios de Trabajo, Seguridad y Transporte, la Secretaría de Estado de Desarrollo y la Policía de Santa Cruz.

“Si no revertimos esta matriz productiva, vamos a seguir siendo una provincia rica en recursos pero sin beneficios para nuestra gente”, afirmó el gobernador.

Del operativo en Ruta 3 participó también el ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, quien expresó: "El objetivo es que la riqueza generada en Santa Cruz beneficie primero a los santacruceños y no solo a los trabajadores sino también a todos los rubros de la economía local”.