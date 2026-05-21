Había ingresado a la UNPA por un programa de reinserción de reclusos. El martes por la noche le perforó un pulmón a un estudiante de Comunicación Social.

Robos, cárcel y casi un año de licencias: los antecedentes del empleado universitario que apuñaló a un alumno.

El trabajador no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) de Río Gallegos tenía importantes antecedentes penales y había estado en prisión antes de entrar a trabajar en la casa de estudios de la provincia de Santa Cruz.

Los datos acerca del pasado de Pablo Binaghi surgieron después de que el empleado del área de Mantenimiento, Producción y Servicios de la UNPA fue detenido por el episodio en el que José Fernando Águila, un estudiante universitario de 32 años, sufrió la perforación de un pulmón y varias heridas más de arma blanca.

Según se supo, el trabajador de mantenimiento había ingresado a la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la universidad hace más de 15 años, a través de un programa de reinserción laboral para personas en condición de contexto de encierro.

Después de varios años desempeñándose en el marco de ese programa, en 2022 logró ingresar a través de un concurso a la planta permanente de la UNPA en el mismo sector en el que se desempeñaba en la actualidad.

En relación con los motivos de su encarcelamiento, Binaghi tenía en su prontuario antecedentes de delitos de robo a mano armada, robo en poblado y defraudación.

Los pedidos de licencia

Estando ya en planta permanente de la UNPA, sumó varios pedidos de licencia. En los registros de la sede universitaria de Río Gallegos figuran al menos tres trámites de licencias de los cuales el último fue rechazado.

UNPA Universidad Patagonia Austral Río Gallegos Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Río Gallegos.

El 26 de abril de 2024 solicitó una licencia médica por largo tratamiento que fue suspendida a partir del 2 de febrero de 2025 cuando el servicio de medicina laboral lo dio de alta, dato que, según obra en los registros, fue informado recién el 26 de febrero.

No obstante, se le otorgó una licencia ordinaria por 30 días más a partir del 27 de febrero, es decir, hasta el 28 de marzo de 2025.

Previamente hubo un nuevo pedido de licencia, cursado también el 2 de febrero de 2025, que la junta médica rechazó, por lo cual se solicitó el descuento de haberes entre esa fecha y el 26 de febrero “por las inasistencias injustificadas”.

Un estudiante de la UNPA fue apuñalado en Río Gallegos Un estudiante de Comunicación Social fue apuñalado en la UNPA de Río Gallegos.

En un documento interno de la universidad firmado por la decana decana Karina Franciscovic, que circuló tras la agresión a Águila, se certifica que Binaghi estuvo de licencia médica en forma ininterrumpuda pero entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de marzo de 2025, sin especificar los motivos.

"Había sangre por todos lados"

El episodio en el que José Fernando Águila terminó herido y con el pulmón perforado -posteriormente debió ser sometido a cirugía- ocurrió el martes por la noche.

De acuerdo con el relato de Angélica Catelicán, la madre de la víctima, José intervino para defender a su pareja, Florencia, a quien el no docente venía acosando desde hacía meses.

Entonces, el agresor se fue al estacionamiento de la Universidad, volvió de allí minutos después con un cuchillo y atacó al estudiante.

Estudiante apuñalado en la UNPA de Río Gallegos (1) Le perforaron un pulmón de una puñalada en la universidad a un estudiante de Río Gallegos.

“Fue directamente a buscar un arma y volvió decidido a lastimarlo”, detalló Angélica.

José intentó cubrirse con una campera y retroceder por los pasillos pero no pudo evitar las puñaladas.

“Había sangre por todos lados. Cuando llegué lo vi tirado en el piso y pensé lo peor”, recordó la mujer.

Según inormó la Policía de Santa Cruz, después de eso el hombre huyó en un Volkswagen Gol rojo pero poco después fue localizado y arrestado.