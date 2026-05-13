Tras pasearse tranquilo, ante los movimientos de la policía y Protección Civil empezó a correr y logró sortear el cerco. Alerta en barrios cercanos.

Apareció un puma en el autódromo de Río Gallegos y no lo pueden atrapar: sigue suelto.

Unas situación inusual mantiene en alerta a los servicios de emergencias de Río Gallegos : apareció un puma en el autódromo de la ciudad y hasta bien entrada la tarde de este miércoles 13 de mayo de 2026 no habían logrado atraparlo.

Por eso, pidieron precaución en los barrios vecinos.

Fue un socio del Automóvil Club de Río Gallegos quien dio la voz de alarma cerca del mediodía.

El felino caminaba por los boxes del circuito, ubicado en el sector sur-sudoeste de la capital santacruceña, como si el lugar fuera apenas un alto en el camino.

Las imágenes del animal suelto rápidamente comenzaron a viralizarse en las redes y medios locales como Diario Nuevo Día transmitieron en vivo desde el lugar.

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Lo que siguió fue un operativo de emergencia que, horas después, todavía no había logrado su cometido: el animal seguía suelto.

Operativo sin resultados en Río Gallegos

En cuestión de minutos, Protección Civil, la Policía de Santa Cruz, agentes municipales y personal del Consejo Agrario Provincial (CAP) se desplegaron sobre el autódromo José Muñiz.

La prioridad era contener al felino dentro del predio antes de que ganara los barrios lindantes.

Montaron un perímetro preventivo y comenzaron recorridas sistemáticas alrededor de la extensa pista de carreras, que en su configuración para el Turismo Carretera tiene algo más de 4.200 metros.

Puma en el autódromo de Río Gallegos - gomas - diario nuevo día El puma se echó junto a las gomas de protección en una de las curvas del circuito.

La directora provincial de Reducción de Riesgos y Desastres, Roxana Alvarado, confirmó el dispositivo en declaraciones a TiempoSur:

"En este momento estamos haciendo un perímetro, vamos a trabajar en conjunto con Policía de Santa Cruz para hacer avistaje y definir dónde está este animal."

Mientras se realizaban esas tareas, el ingreso al autódromo quedó restringido.

Qué contaron los testigos

Testigos que estaban en el lugar relataron que el puma recorrió el circuito sin apuro: en un momento se lo vio caminando por la pista y en otro descansando junto a las cubiertas usadas como protección en los bordes de la pista.

Fue el movimiento y el ruido del operativo lo que lo puso en movimiento.

Asustado, abandonó el sector de boxes y se alejó hacia zonas más aisladas del predio.

Finalmente logró sortear el cerco perimetral y se internó en los descampados al oeste de la ciudad.

Lo buscan en zonas aledañas: ¿hay riesgo?

La confirmación de su huida obligó a extender el radio de búsqueda.

El CAP junto a efectivos de la Policía de Santa Cruz, el DOR (Dirección de Operaciones y Rescate) y Protección Civil mantienen monitoreo constante sobre las huellas y posibles rutas del animal.

Puma en el autódromo de Río Gallegos - operativo Durante las primeras tareas del operativo para atrapar al puma, el autódromo de Río Gallegos permaneció cerrado.

La tarea no es sencilla: el terreno es de vegetación baja con extensas áreas abiertas que dificultan hacer contacto visual con el puma.

A medida que iba cayendo la tarde todo se hacía aún más difícil.

Aclaración sobre la opción de matar al puma

Las autoridades precisaron que el objetivo del operativo no es matar al puma sino recuperarlo sin hacerle daño, para poder trasladarlo a un entorno natural seguro.

Por eso insistieron en que los vecinos de los sectores aledaños al autódromo y la zona de canteras eviten circular por el área hasta nuevo aviso, especialmente quienes suelen hacer actividad física al aire libre en esas inmediaciones.

Recomendación: cuidado con las mascotas

"Lo que no queremos es que salga por los alrededores donde hay animalitos, así que si la gente está escuchando y vive por alrededor del autódromo, por favor, resguarde los animales y que no salgan de sus casas por el momento", dijo Alvarado.

Los patrullajes continuaban sobre los descampados al oeste de Río Gallegos, la zona hacia donde estiman que se dirigió el felino, en un operativo que involucra a organismos provinciales, municipales y fuerzas de seguridad.