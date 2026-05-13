Entre las postulantes hay lugares conocidos y otros muchas veces "olvidados" por las guías de viajes. En octubre se sabrá cuáles obtienen el sello.

Las seis candidatas de Chubut a la certificación "Mejor villa turística" de la ONU.

Con seis localidades postulantes, Chubut se convirtió en la provincia argentina con más candidaturas dentro del prestigioso certamen “Best Tourism Villages” (“Mejores villas turísticas”) que organiza ONU Turismo.

Se trata de la segunda oportunidad en la que la provincia patagónica podrá obtener el sello que otorga la ex Organización Internacional de Turismo ( OIT ), la agencia especializada de las Naciones Unidas que se encarga de promover turismo responsable, sostenible y accesible.

En 2024 , las localidades de Gaiman y Trevelin fueron reconocidas en el certamen, marcando un antecedente significativo para la provincia y reforzando su perfil como destino de turismo rural y de experiencias auténticas.

Ahora, entre los seis nuevos destinos que buscan la certificación de la ONU hay algunos que ya tienen una impronta turística importante, como Puerto Pirámides o El Maitén, y otros que buscan que buscan posicionarse de manera más firme o ganarse un lugar en las guías de turismo que muchas veces las dejan de lado.

La Trochita - Viejo Expreso Patagónico - Chubut - Esquel La Trochita, el Viejo Expreso de la Patagonia, es uno de los grandes atractivos turísticos de El Maitén.

Tales son los casos de Dolavon, Gualjaina, Río Mayo y Sarmiento, las otras cuatro localidades que van por el sello.

El proceso administrativo para llegar a la postulación fue realizado por cada una de las localidades con el acompañamiento del Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

En total, la Argentina presentó 55 postulaciones distruibuidas en 20 provincias, con Chubut como la jurisdicción con más representantes.

Qué evalúa el "Best Tourism Villages" de la ONU

Surgido en 2021, tras la crisis mundial del turismo provocada por la pandemia de Covid-19, el programa Best Tourism Villages fue dispuesto por la OIT (y continuado luego por la ONU) con el objetivo de distinguir a destinos que se destacan por preservar y promover sus valores culturales y naturales, impulsando el desarrollo sostenible a través del turismo.

Visitas al Bosque Petrificado de Sarmiento, en Chubut El Bosque Petrificado de Sarmiento, en Chubut.

A diferencia de otros reconocimientos, no se centra en la masividad o la infraestructura, sino en la identidad, el estilo de vida y el compromiso de las comunidades con su entorno.

Los resultados finales de la competencia se darán a conocer a partir de octubre, cuando ONU Turismo anuncie a los pueblos distinguidos a nivel mundial.

Los imperdibles de cada localidad

Entre las seis localidades que candidatea Chubut, cada una tiene particularidades que las hacen diferentes y especiales para las experiencias turísticas.

Por caso, Sarmiento presenta atractivos ligados a la paleontología, los paisajes patagónicos y la historia de los pueblos originarios, con el Área Natural Protegida Bosque Petrificado Sarmiento como “imperdible”.

La Renga fue a ver a las ballenas en Puerto Pirámides. Ballenas en Puerto Pirámides, un clásico del turismo en Chubut.

En Dolavon se encuentran las huellas de la colonización galesa del Valle Inferior del Río Chubut. Además, en los últimos años se ha convertido en una suerte de “meca” de los festivales gastronómicos populares.

Gualjaina es un pueblo de la meseta chubutense donde el atractivo principal es el paisaje agreste y las excursiones de naturaleza. Está muy asociado a la inconfundible imágen de la Piedra Parada, y al turismo de aventura.

Río Mayo es, de los seis, posiblemente, el más vinculado a la “experiencia auténtica” vinculada a la estepa patagónica, el turismo rural, la pesca y los paisajes poco masivo.

A estos cuatro destinos se le suman dos con elementos icónicos del turismo, como El Maitén con La Trochita, el viejo ferrocarril expreso patagónico, y Puerto Pirámides con las temporadas de avistaje de ballenas.