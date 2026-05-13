Del 14 al 16 de mayo se realizará en el Polo Científico Tecnológico un encuentro gratuito sobre transformación digital. Yas García, una de las speakers, anticipa los ejes del debate.

¿Nos reemplazará la IA? El debate sobre el futuro del trabajo llega al Polo Tecnológico de Neuquén

La IA Week Neuquén se llevará a cabo del 14 al 16 de mayo en el Polo Científico Tecnológico de la capital provincial, con entrada libre y gratuita. El encuentro reunirá a especialistas para debatir sobre inteligencia artificial , su impacto en el mundo laboral y el posicionamiento estratégico de la provincia en materia tecnológica.

Yas García , CEO de JAMP Educación y Media Chicas, es una de las oradoras confirmadas y adelantó en diálogo con el stream LM Neuquén En Vivo los alcances de esta semana de la tecnología y la innovación. "Estamos en un momento interesante de lo que es la adopción y la transformación , donde las personas están tratando de entender el avance bastante abrupto de la inteligencia artificial", señaló García.

La especialista explicó que el evento busca abordar diversos temas en torno a este avance tecnológico, desde una perspectiva que va más allá del simple tutorial de uso.

García destacó que las charlas no solo abordarán el futuro del trabajo, sino también cuestiones vinculadas a la infraestructura tecnológica. En ese sentido, subrayó la relevancia de Neuquén en el contexto nacional.

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El evento no se limitará a mostrar herramientas o formas de uso de la inteligencia artificial. Según García, uno de los objetivos centrales es "darle un poco de profundidad al debate y de reflexión también desde el punto de vista ético, de cómo se usa y qué hay detrás de todos estos modelos de lenguaje".

La CEO de JAMP Educación anticipó que su charla se centrará en la relación entre humanos e inteligencia artificial. "Vamos a poder hablar de lo que está pasando con el futuro del trabajo, con lo que es infraestructura", adelantó.

"Cada día surgen nuevos modelos de lenguaje, pero también avanza tan rápido que hay mucha incertidumbre o mucho desconocimiento", reconoció García. Por eso, consideró fundamental la realización de eventos como la IA Week para "buscar no solo brindar las herramientas, sino también profundidad al debate".