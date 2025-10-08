Un hombre murió en un gimnasio de Comodoro Rivadavia y renacen las dudas: ¿están preparados para emergencias?

Tenía 45 años y se descompuso cuando iba a subirse a una cinta. En las redes surgieron quejas y la Municipalidad avisa que sale a inspeccionar.

El hombre, identificado como Sergio, se descompuso en la zona de cintas del gimnasio de Comodoro Rivadavia: cuando llegó la ambulancia, los médicos no pudieron reanimarlo (imagen ilustrativa).

Un hombre de 45 años identificado como Sergio murió el último lunes en un gimnasio céntrico de Comodoro Rivadavia tras descomponerse cuando se disponía a usar una cinta para correr. El episodio ocurrió en medio de la actividad habitual del establecimiento y generó una profunda conmoción entre quienes presenciaron la escena.

Sergio sufrió una muerte súbita cerca del sector de cintas, lo que disparó la alarma inmediata de los presentes. Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar ante la denuncia de una persona desvanecida, al igual que médicos de servicio de emergencia, que intentaron reanimarlo sin éxito.

En las primeras horas posteriores al hecho circularon versiones encontradas sobre lo sucedido. Algunos testigos señalaron que nadie habría realizado maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) por falta de conocimientos y que la ambulancia habría tardado cerca de 30 minutos en llegar al lugar.

Sin embargo, otras personas que estuvieron en el lugar enseguida desmintieron esa información. Una joven que presenció el episodio publicó su relato en redes sociales y aseguró que sí se le practicaron maniobras de RCP a Sergio hasta que arribó el personal médico. "Hicimos todo lo posible, más de 20 minutos pasaron hasta que llegó la ambulancia", expresó.

La misma testigo aclaró que el hombre padecía enfermedades preexistentes y calificó el episodio como "un suceso espantoso para todos los que estuvimos ahí".

Pero lo cierto es que el caso, más allá de la cuestión puntual del estabnlecimiento donde sucedió, reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los gimnasios de la ciudad de Chubut. Se cuestionó, también, la demora en la llegada de la ambulancia, la ausencia de un desfibrilador en el local y, además, la continuidad "normal" de las actividades tras el fallecimiento.

En Comodoro Rivadavia salen a inspeccionar

El hecho puso bajo la lupa la falta de desfibriladores automáticos y personal capacitado en primeros auxilios no sólo en los gimnasios, sino en los espacios públicos en general. Según las normativas vigentes, ciertos establecimientos deben contar con estos equipos cruciales para salvar vidas en determinadas circunstancias. Pero no todos, ni en todos los casos.

Luego de la trascendencia que adquirió el trágico episodio, el secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, confirmó que se inició una investigación tras la muerte y que el municipio trabaja en un relevamiento de los establecimientos deportivos para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

"La habilitación de los gimnasios está debidamente regulada por dos ordenanzas", precisó Gómez, y recordó que "la ordenanza 5356 del año 1994 establece que, para la correspondiente habilitación de un gimnasio, debe haber un profesor de educación física habilitado con título nacional, provincial o privado debidamente homologado".

El funcionario remarcó que cada establecimiento debe contar con cobertura médica, seguro para los asistentes y personal capacitado en RCP.

¿Es obligatorio el desfibrilador?

Ante la denuncia de que el lugar donde ocurrió el hecho no contaba con un desfibrilador, Gómez explicó que "hay una ordenanza más reciente, del año 2014, que establece para determinados eventos —según la cantidad de gente que congreguen— la obligatoriedad de contar con un DEA, el desfibrilador externo automático", el cual "debe ser operado por personal idóneo".

El funcionario señaló que en los últimos años se registró un notable aumento de gimnasios en distintos sectores de la ciudad, lo que obliga al municipio a reforzar los controles.

"Restaría que los propietarios exijan determinados exámenes a los asistentes, en procura de no tener responsabilidades ante situaciones eventuales", añadió.

Finalmente, Gómez confirmó que el área de Gobierno se encuentra realizando inspecciones en los gimnasios locales, incluso en medio de condiciones climáticas adversas, con la ciudad en alerta naranja por vientos fuertes.

"Estamos en un trabajo de relevamiento de los numerosos gimnasios que tiene Comodoro Rivadavia, en aras de chequear que algunas cuestiones no estén siendo observadas", concluyó.