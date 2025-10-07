Conmoción en Comodoro Rivadavia: un músico de 30 años murió de un paro en plena calle

Estaba muy alterado, aparentemente bajo efecto de drogas . Cuando la policía lo asistió e intentaba calmarlo, se desvaneció y no pudieron reanimarlo.

Familiares de Gonzalo Curallan confiaron a medios locales que el joven músico de Comodoro Rivadavia tenía problemas con drogas y consumo de alcohol.

Un trágico episodio enlutó este martes 7 de octubre al barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia , cuando un músico de 30 años falleció tras sufrir un paro cardíaco en plena vía pública. El hecho ocurrió en la esquina de avenida Lisandro de la Torre y avenida Patricios , generando profunda conmoción entre vecinos y allegados.

El joven fue identificado como Gonzalo Emanuel Curallan , reconocido en la escena local por formar parte de una banda tributo a Los Ramones . De hecho, según consignaron medios locales, era una figura reconocida en el ambiente del rock de la ciudad petrolera de Chubut.

Personal policial encontró a Curallan muy alterado, presuntamente bajo el efecto de sustancias tóxicas . Los uniformados intentaron calmarlo y controlarlo, y solicitaron de inmediato la asistencia del servicio de emergencias 107 .

Sin embargo, durante la intervención el muchacho cayó al piso y sufrió un paro cardíaco. De inmediato, el equipo policial inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Unos pocos minutos después, cuando llegó la ambulancia, un médico continuó con los intentos de salvarlo. Pero tampoco pudo.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, el joven fue declarado fallecido a las 10:23 de la mañana. El profesional presente emitió el certificado de defunción, lo que habilitó a los familiares a iniciar los trámites legales necesarios.

El cuerpo fue trasladado mediante morguera al hospital regional de Comodoro Rivadavia. Y según consignó ADNSR, al mediodía los familiares estaban gestionando el sepelio con ayuda del Servicio de Cooperación Policial Local.

En contacto con la prensa local, revelaron que el joven era consumidor habitual de drogas y alcohol, factor que podría haber incidido en el desenlace fatal de este lamentable episodio.

La noticia generó profundo dolor entre quienes lo conocían y valoraban su participación en la escena cultural local.

Gonzalo Curallan, de Jeffreys Tributo a The Ramones El flyer de un show de marzo de 2024 con su banda Jeffreys en un pub de Comodoro Rivadavia, en homenaje a otro músico local fallecido.

Según las publicaciones en su perfil de Facebook, Gonzalo era también un apasionado hincha de Boca Juniors y del club Huracán de Comodoro Rivadavia, además -por supuesto- de un fan más de la mítica banca punk de Nueva York, de la que frecuentemente posteaba fotos.

En marzo de 2024, Gonzalo había compartido el flyer de un recital de Jeffreys en un conocido pub local en el que se realizan recitales. Su banda tributo a los Ramones iba a participar junto a otros grupos, irónicamente, de un show en homenaje a un músico local que había fallecido: Nico Comicheo.

Murió al bajar de un colectivo en Comodoro Rivadavia

En la mañana del 24 de julio de este año, un episodio similar conmovió a Comodoro. Una mujer de aproximadamente 80 años falleció de forma repentina en pleno centro de la ciudad, luego de bajar de un colectivo.

El dramático episodio, captado por cámaras de seguridad, ocurrió en Avenida Rivadavia al 700, donde la víctima se desplomó súbitamente mientras caminaba en una zona habitualmente muy concurrida.

Un vecino que observó a la mujer tirada en la vía pública dio aviso inmediatamente a la policía, que poco después confirmaron a medios locales el lamentable deceso.

El jefe de la Unidad Regional local de la policía de Chubut, Lucas Cocha, en diálogo con FM La Petrolerao explicó que al arribar al sitio, los efectivos solicitaron asistencia médica de emergencia. "Se llama a la ambulancia y se constata el fallecimiento de esta persona, una mujer mayor de edad", precisó Cocha.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona resultaron fundamentales para reconstruir los momentos previos al fallecimiento.

"Se pudo establecer por algunas cámaras ubicadas en el sector, que la persona fallecida había descendido de un colectivo, porque hay una parada ahí. Empezó a caminar con dirección hacia La Loma y se tomaba el pecho. Se metió sobre el tallaje Este y cayó al suelo", describió el jefe policial, quien agregó que la secuencia no dejaba mayores dudas sobre lo sucedido

. "Lo que evidencia (la grabación de las cámaras) es que esta persona mayor de edad ha tenido alguna complicación de salud y ha fallecido en el lugar", aseguró.

A esa información se suma que la investigación realizada por peritos de Criminalística no arrojó indicios de la participación de terceros ni algún delito contra la vecina fallecida. Su cuerpo no presentaba lesiones externas ni señales que sugirieran un acto de violencia.

También constataron que conservaba sus pertenencias, gracias a lo que pudieron recabar que tenía domicilio en Caleta Olivia, aunque todo indicaba que vivía en la ciudad petrolera de Chubut.