Le buscan hogar a Pedrita, una perrita de Comodoro Rivadavia que se quedó sola

Hace tres semanas murió su compañero de toda la vida. Se hizo viral un video en el que se la ve buscándolo por las calles de la ciudad petrolera de Chubut .

Proteccionistas de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut , se movilizan en la intensa búsqueda de una familia para Pedrita, una perrita callejera muy conocida en el centro de la ciudad porque siempre vivió en la zona comercial, acompañada por su inseparable Pedrito, otro perro de la calle.

Hace tres semanas, Pedrito murió y Pedrita se quedó sola. Incluso, se hizo viral un video en el que se la veía recorriendo las calles y buscando a su compañero de toda la vida, como si no entendiera qué había ocurrido.

“A los humanos se nos olvida lo que ella pasó, pero ella todavía sufre y piensa en su compañero que se fue”, relató Ana Lohaiza, rescatista de la ciudad, de la organización mascotera Todos Por Las Mascotas , que tiene más de 40 mil miembros en Facebook.

Comodoro Rivadavia: en busca de una familia

Ahora, el objetivo que se impusieron en Comodoro Rivadavia es encontrarle una familia, para que ya no esté sola. Pedrita, explican, es una perra tranquila que solo necesita un lugar seguro y mucho afecto.

De todos modos, señalan que en la medida de lo posible sería ideal una casa sin otros perros, teniendo en cuenta que la perrita está acostumbrada a una vida en la calle y siempre con un mismo compañero de andanzas.

“Alguien tiene que aparecer. Alguien que no tenga muchos perros”, se ilusiona Ana, y admite que ella misma habría querido quedarse con la perra, pero que ya no tiene lugar en su casa, donde viven otros seis perros, incluyendo uno en tratamiento oncológico y otro con epilepsia.

Para quienes quieran y puedan adoptar a Pedrita, los números de contacto que dan son el 297-421-8251 y el 297-420-1265.

Del día en que murió Pedrito quedó el recuerdo de un emotivo mensaje que publicó el grupo Salvando Vidas Comodoro Rivadavia, escrito en sentido figurado en primera persona y que reflejó lo que debió sentir Pedrita.

"Solo busco un lugar"

"La gente nos conocía como los locos del centro: la negrita y el marroncito que recorrían las calles siempre inseparables. Hoy mi compañero ya no está… Pedrito partió al cielo de los perritos y me quedo yo, Pedrita, aprendiendo a seguir sin él”, comienza diciendo el mensaje.

“Gracias por tantos inviernos juntos, por cuidarme, por darme calor y amistad cuando no teníamos nada. Algún día volveremos a encontrarnos y saldremos a callejear libres, como siempre lo hicimos”, agrega.

“Ahora me quedé sola… y nadie sabe qué puede ser de mí en la calle sin mi compañero. Solo busco un lugar donde pasar mis últimos días en paz, rodeada de cariño, para que mi historia no termine también en soledad”, pide Pedrita.

“Estas son las primeras horas sin vos y me siento perdida, desorientada. Dame fuerza y envíame un papá o una mamá humana que me ayuden con este dolor y me ofrezcan un hogar donde descansar tranquila. Mientras tanto, te pido que me cuides desde arriba. Hasta siempre, mi marroncito, mi amigo del alma", es la emotiva despedida de Pedrita, la "negrita" de Comodoro Rivadavia, para su compañero eterno.