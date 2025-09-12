Impresionante video: así "se comió la curva" el camión con pescado que volcó en Comodoro Rivadavia

Las imágenes del accidente en el cruce de la Ruta 3 con la 26 se viralizaron. Multarán la empresa brasileña propietaria del vehículo.

El vuelco fue en la rotonda del cruce de las rutas 3 y 26, en Comodoro Rivadavia.

Tras el intento de saqueo a un camión que transportaba seis toneladas de salmón del Pacífico y se accidentó en Comodoro Rivadavia , se conoció el impactante video que muestra el momento en el que el enorme vehículo de carga vuelca en la rotonda donde se cruzan la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 26, en el acceso desde el sur a la ciudad petrolera de Chubut .

El vuelco del camión, un Scania de patente brasileña, desató una situación de tensión cuando cientos de personas se congregaron para intentar llevarse la mercadería que quedó esparcida en la ruta y sus alrededores, obligando a la intervención de la Policía y a un comunicado posterior advirtiendo el riesgo bromatológico que implicaba consumir el pescado.

Posteriormente, en las últimas horas se conoció el video que registra el momento exacto en el cual el camión se desploma. Las imágenes publicadas por el medio local RealChubut se viralizaron rápidamente.

Entretanto, el secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, dio precisiones sobre las consecuencias económicas y legales para la empresa dueña del camión.

El funcionario confirmó que la firma deberá hacerse cargo de todos los gastos derivados del operativo de emergencia, la limpieza, y la reparación de la infraestructura dañada.

La sanción del municipio de Comodoro Rivadavia

“El evento trajo aparejadas dificultades en el tránsito, gran cantidad de desperdicios en la banquina, residuos contaminantes sobre el asfalto y la destrucción de guardrails”, indicó Gómez, y detalló que se labraron infracciones por daños en la señalización vial, impacto ambiental por el derrame de combustible en la calzada, y la destrucción del guardrail y una columna de alumbrado público.

Embed

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 15.15 del miércoles en la rotonda del cruce de las rutas 3 y 26, cuando el Scania, que venía desde Chile con destino a Brasil, perdió el control y volcó sobre su lateral.

La noticia del accidente -y de la carga derramada- corrió rápidamente, provocando que una multitud de aproximadamente 100 personas -según estimaciones de la policía- pronto se empezara a aglomerar en el lugar con la intención de llevarse el pescado derramado.

"Vino gente en autos de alta gama a llevarse el salmón", declaró el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.

Operativo para evitar el saqueo

Si bien hubo grupos que reclamaron la entrega del alimento por la difícil situación que están sufriendo, el funcionario policial precisó más tarde que "el 80% no era gente que tenía una necesidad desesperada por el pescado".

En algunos de los autos que se acercaron al lugar iban familias enteras y en otros, según describió, personas solas que iban simplemente con la intención de llevarse la carga.

Ante la presión de la multitud, que argumentaba que en la ciudad "la gente tiene hambre", las fuerzas de seguridad debieron montar un operativo especial que se extendió por unas 15 horas, hasta pasadas las 5 de la madrugada de este jueves.

"Obviamente que si no hay consentimiento (del propietario) no podemos permitir que saquen la mercadería, porque estarían cometiendo un delito", explicó Cocha sobre la decisión de impedir el saqueo.