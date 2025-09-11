"Si desapareciera Comodoro sería mi sueño": el imborrable recuerdo de un ex futbolista de la B Nacional

Lucas Aveldaño contó cómo perdió su equipo, Atlético de Rafaela, contra la CAI con un gol de arco a arco. La bronca todavía le dura.

Un histórico gol del torneo de la Primera B Nacional de fútbol de la AFA , convertido por la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia , fue recordado con una fuerte frase de alguien que lo sufrió en aquel partido disputado en Chubut en 2008.

La expresión utilizada por Lucas Aveldaño, ex jugador de Atlético de Rafaela que esa tarde enfrentó a la CAI comodorense, fue fuerte. “Si desapareciera Comodoro sería mi sueño”, dijo.

Sin embargo, el comentario del defensor que actualmente, a sus 40 años, sigue jugando en la Tercera Federación (quinta categoría) del fútbol de España , no fue realizado con tono despectivo o crítico sino, más bien, jocoso y de lamento por lo singular del gol sufrido.

El viento de Comodoro, protagonista

Aquel 6 de abril de 2008, la CAI recibió al equipo santafesino por la 28ª fecha del torneo de la categoría que todavía se llamaba Primera B Nacional (actualmente, Primera Nacional). Los dos peleaban por entrar en los puestos de promoción que por entonces jugaban el tercero y el cuarto de la categoría de ascenso con dos equipos entre los peor ubicados en el campeonato de Primera División.

El partido se jugó en el estadio municipal de Kilómetro 3, en una tarde en el que el viento patagónico se sintió con todo y hubo ráfagas de más de 100 kilómetros por hora.

“El arquero de Atlético de Rafaela era Gastón Pezzuti. Empieza el partido y se sobrecarga el cuádriceps, entonces no le podía pegar de abajo”, recordó Aveldaño en una entrevista que le realizaron en el canal deportivo de streaming XDXT.

La imprevista situación lo obligó a Aveldaño a hacer los saques de meta que habitualmente son tarea del arquero. “Le empecé a pegar yo, entonces tenía que ir, pegarle, y achicar hasta mitad de cancha”, agregó.

Pese al contratiempo en el primer tiempo estuvo “todo bien”, contó el defensor. Pero “en el segundo tiempo se largó un viento… Hasta 102 kilómetros por hora llegó ese día”.

“Yo le pegaba de abajo y la pelota no salía del área. Trataba de pegarle de puntín al lateral para disputar el lateral”, continuó, e incluso destacó una curiosidad: “Ahí me enteré de una norma que no conocía. Si vos le pegás y la pelota vuelve sin que pique ni nada, y entra en el arco, es corner”.

El desenlace inesperado

En los últimos 45 minutos, el viento convirtió el partido en una pesadilla para los de Rafaela y especialmente para Aveldaño: “Me contaron que pateé 43 veces de abajo en el segundo tiempo. Aparte, atrás hay un cerro y tiene esa arenilla…Teníamos los ojos así… No podíamos ver. Horrible”.

Igualmente, faltaba lo peor, que llegó casi sobre el final, en una acción que protagonizó el arquero de la CAI, Emanuel Trípodi.

“Cero a cero, partido horrible. Último minuto. No sé cómo llegó la pelota al arquero de ellos. Saca el arquero. Venía una bala... Pica un poquito más atrás del punto del penal y se mete abajo del travesaño. Perdimos uno a cero”, terminó recordando el zaguero, casi con la misma bronca y asombro de aquel día.

“Entramos al vestuario re calientes, diciendo ‘estos equipos de mierda, tendrían que jugar en la J’. Si desapareciera Comodoro es lo mejor que podría haber pasado. Mi deseo de ese momento se haría realidad”, finalizó, entre risas y una bronca duradera.