Ciencia y Vida La Mañana Murciélago Si hay murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche, este es el significado

Si bien la aparición de los murciélagos podría asociarse a un augurio negativo, lo cierto es que está demostrado que su presencia en una casa o un jardín es positiva. Qué significa. + Seguir en + Seguir en







Si hay murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche, este es el significado

En ocasiones, suele asociarse la presencia de los murciélagos como un augurio negativo (su aspecto no ayuda mucho, claro...). Sin embargo, si ves murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche, te contamos qué significa y por qué ello es bueno.

Qué significa ver volando en tu casa a los murciélagos Sin dudas que ver volando murciélagos en tu casa o jardín durante la noche está estrechamente relacionado con señales positivas del ambiente. Entre las más importantes pueden enumerarse:

El murciélago representa un excelente control natural para las plagas, puesto que estos animales pueden consumir cientos o miles de insectos en una sola noche, entre ellos los molestos mosquitos.

representa un excelente control natural para las plagas, puesto que estos animales pueden consumir cientos o miles de insectos en una sola noche, entre ellos los molestos mosquitos. Proporcionan un equilibrio ambiental: su presencia indica que el ecosistema aún sostiene cadenas naturales de alimentación.

Contribuyen a un menor uso de químicos: al regular insectos, los murciélagos reducen la necesidad de pesticidas o repelentes artificiales.

reducen la necesidad de pesticidas o repelentes artificiales. Entorno funcional para la fauna: suelen habitar espacios donde encuentran refugio, alimento y condiciones estables. De esta manera, y a diferencia de lo que muchos creen, los murcielagos no vuelan alrededor de las casas con la intención de inmiscuirse en el hogar, sino que, al ser mamíferos de hábitos nocturnos, salen a alimentarse. Y es por ello que recorren patios y jardines durante la noche en busca de insectos, como mosquitos o polillas. En consecuencia, si los vemos o escuchamos cerca de casa, ello implica que pueden hallar alimento y consideran que es un entorno seguro.