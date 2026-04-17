Si hay murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche, este es el significado
Si bien la aparición de los murciélagos podría asociarse a un augurio negativo, lo cierto es que está demostrado que su presencia en una casa o un jardín es positiva. Qué significa.
En ocasiones, suele asociarse la presencia de los murciélagos como un augurio negativo (su aspecto no ayuda mucho, claro...). Sin embargo, si ves murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche, te contamos qué significa y por qué ello es bueno.
Qué significa ver volando en tu casa a los murciélagos
Sin dudas que ver volando murciélagos en tu casa o jardín durante la noche está estrechamente relacionado con señales positivas del ambiente. Entre las más importantes pueden enumerarse:
- El murciélago representa un excelente control natural para las plagas, puesto que estos animales pueden consumir cientos o miles de insectos en una sola noche, entre ellos los molestos mosquitos.
- Proporcionan un equilibrio ambiental: su presencia indica que el ecosistema aún sostiene cadenas naturales de alimentación.
- Contribuyen a un menor uso de químicos: al regular insectos, los murciélagos reducen la necesidad de pesticidas o repelentes artificiales.
- Entorno funcional para la fauna: suelen habitar espacios donde encuentran refugio, alimento y condiciones estables.
De esta manera, y a diferencia de lo que muchos creen, los murcielagos no vuelan alrededor de las casas con la intención de inmiscuirse en el hogar, sino que, al ser mamíferos de hábitos nocturnos, salen a alimentarse. Y es por ello que recorren patios y jardines durante la noche en busca de insectos, como mosquitos o polillas. En consecuencia, si los vemos o escuchamos cerca de casa, ello implica que pueden hallar alimento y consideran que es un entorno seguro.
Los mitos que no son reales sobre los murciélagos según la ciencia
En reiteradas ocasiones, suelen escucharse mitos como verdades acerca de los murciélagos. Enumeraremos algunos que, por cierto -y valga la redundancia- no son ciertos:
- “Los murciélagos son plagas”: estos animales cumplen un rol ecológico clave como controladores naturales de insectos.
- “Se enredan en el pelo”: no es verdad. Según los científicos, los murciélagos emplean ecolocalización para orientarse con gran precisión y evitan chocar con personas.
- “Atacan a la gente”: de ningún modo son agresivos ni buscan contacto humano; si los murciélagos vuelan cerca es porque están cazando insectos.
- “Todos transmiten enfermedades”: este mito se asocia a la presencia de las ratas. El murciélago, como cualquier animal silvestre, puede portar enfermedades, pero el riesgo es muy bajo si no se los manipula.
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