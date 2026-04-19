Ya se palpita la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia

Los principales referentes de la gastronomía se darán cita del 1 al 3 de mayo. Las propuestas y las novedades que el evento traerá este año.

Villa Pehuenia y Moquehue serán escenario, del 1 al 3 de mayo, de la vigésima edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico , uno de los eventos gastronómicos más destacados del país, que convoca a referentes de la cocina, productores y público en general en torno a la identidad culinaria del sur argentino.

A lo largo de sus jornadas, la Fiesta reafirma su perfil como un espacio de encuentro federal, con la participación de cocinas de distintas regiones del país. Estarán representadas provincias patagónicas como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén, junto con propuestas del norte argentino, Cuyo y la región centro, además de la integración internacional con Chile.

El evento contará con la presencia de reconocidos chefs, entre ellos Leo Hernández (La Pampa), Luis Bernal (Tierra del Fuego), Gustavo Rapretti (Chubut), Guillermo Vergara (Santa Cruz), Pablo Buzzo (Neuquén), Tupac Guantay (Salta), Juan Cruz Galeto (Córdoba) y Alina Ruiz (Chaco), quienes compartirán sus saberes junto con nuevas generaciones de cocineros.

Objetivos del evento

Se promoverá la participación activa de estudiantes de gastronomía, quienes formarán parte de las clases y demostraciones en vivo. Participarán alumnos de la Tecnicatura de Zapala, de la Escuela de Cocineros Patagónicos y de instituciones de Bariloche, fortaleciendo el carácter formativo del encuentro.

Como parte de esta edición aniversario, se llevará adelante la elaboración de una torta conmemorativa por las 20 ediciones, en una propuesta colectiva que simboliza la trayectoria y el crecimiento del evento a lo largo del tiempo.

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La Fiesta, organizada por la municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue, continúa consolidándose como una plataforma de valorización de los productos regionales, la cocina con identidad y el turismo gastronómico como motor de desarrollo económico y cultural.

Durante los tres días, desde el mediodía del viernes hasta la tarde del domingo, se desplegarán diversos espacios que integran gastronomía, producción y cultura. Los patios gastronómicos serán protagonistas con propuestas gourmet, cocina regional, pastelería, bebidas artesanales y la participación de referentes del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina.

Asimismo, el Paseo de Artesanías y el Mercado de Productores pondrán en valor el trabajo local, ofreciendo productos regionales y piezas que reflejan la identidad del territorio. La propuesta se completará con espectáculos musicales y clases magistrales de cocina en el auditorio principal, con capacidad para 400 personas.

Un evento de referencia

A lo largo de sus 20 ediciones, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico se ha consolidado como un evento de referencia en la promoción de la gastronomía regional, posicionando a Villa Pehuenia-Moquehue como Capital de la Gastronomía Neuquina, reconocimiento otorgado por la Ley Provincial Nº 3.093, y como un destino destacado a nivel nacional e internacional.

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El domingo 3 de mayo, en el auditorio principal, se realizará el sorteo de un automóvil Toyota Yaris cero kilómetro. Los números tienen un valor de 40.000 pesos y pueden adquirirse desde todo el país a través de WhatsApp, en una iniciativa conjunta con IJAN y el BPN que suma un atractivo adicional a la convocatoria.

Para más información, se puede acceder a www.festivaldelchefpatagonico.com, por Instagram @fiestadelchefpatagonico y por Facebook: festivaldelchefpatagonico.