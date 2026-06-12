Qué hacer este fin de semana largo en Neuquén capital: las actividades gratuitas que ofrece la Municipalidad

De cara al feriado por el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, el municipio capitalino difundió el cronograma de recorridos turísticos.

El Bus Turístico, uno de los atractivos de Neuquén Capital.

En el marco del feriado del lunes 15 de junio por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, la Municipalidad de Neuquén preparó una amplia agenda de actividades gratuitas para disfrutar y recorrer distintos puntos de la capital neuquina durante el fin de semana largo.

El secretario de Turismo y Promoción Humana , Diego Cayol, destacó que “hay un montón de actividades los días sábado, domingo y lunes” y explicó que, debido a las temperaturas otoñales, muchas de las propuestas están pensadas con recorridos motorizados y pocos tramos de caminata.

Entre las principales actividades se encuentran los recorridos en buses turísticos , que tendrán salidas a las 11, 16.30 y 17.30.

Los circuitos incluyen visitas a Parque Norte, Torre Talero, el paseo costero del río Limay y del río Neuquén, además de distintos miradores de la ciudad.

Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano

Cayol también resaltó el funcionamiento de los nuevos buses eléctricos: “Son buses que la gente utiliza muchísimo, conectan Parque Norte con Hiroki y funcionan muy bien”.

En este sentido, señaló que tanto los buses turísticos como los eléctricos representan una nueva alternativa de movilidad para quienes visitan la ciudad.

El cronograma de los paseos gratuitos

Además, durante todo el fin de semana habrá paseos guiados gratuitos en minibuses por distintos puntos de Neuquén.

A las 10 se realizará el recorrido por los Miradores Bosque Luis Antonini. A las 12 el paseo por el Paseo Limay, Hiroki y miradores.

Nuevo Bus Turistico Ciudad Neuquen (6)

A las 14.30 el recorrido por el balneario Valentina, Torre Talero y la Isla 132.

Por otro lado, las visitas guiadas por la Península Hiroki se realizarán sábado, domingo y lunes de 9 a 17.30, con salidas programadas cada dos horas. La inscripción se realiza en el portal de acceso y el ingreso al área es únicamente con guía.

En relación a las propuestas privadas, el funcionario explicó que el municipio trabaja junto a la Asociación de Agentes de Viaje y que cuatro agencias ofrecerán actividades especiales durante el fin de semana largo.

“Estamos con muchas actividades este fin de semana”, concluyó Cayol.

Además, adelantó que el próximo 20 de junio dos agencias de la ciudad tealizarán el tour por el chocolate.

Torre de talero (6).jpg

Para más información y detalles sobre todas las actividades, se puede consultar el Instagram oficial de la secretaría de Turismo: @turismo.neuquen.capital.

Por qué es feriado este lunes 15 de junio de 2026

La ley 27.399 que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos señala que el primero feriado de este mes es el 17 de junio, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha se debe a su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.

calendario feriado El feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes se moverá al lunes 15 de junio para favorecer el turismo interno.

El feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes se moverá al lunes 15 de junio para favorecer el turismo interno.

Sin embargo, esta fecha entra en la categoría de feriado trasladable, por lo tanto, la celebración se puede correr de día para crear un fin de semana largo.

Ante esta medida, el Gobierno decidió trasladar este feriado al lunes 15 de junio. De esta manera queda configurado un fin de semana extendido de tres días, que comienza el sábado 13 y finaliza con el lunes 15 de junio.

La normativa mencionada especifica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. En tanto, los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Es por ese motivo que el asueto del 17 de junio fue corrido para el lunes 15.