Revés para la Fiscalía: el juez desestimó nuevas acusaciones contra Gloria Ruiz

El pedido de la Fiscalía para ampliar los cargos y sumar nuevos imputados fue rechazado por el juez. Se la investiga por administración fraudulenta en la Legislatura.

La ex vicegobernadora Gloria Ruiz recibió este jueves una buena noticia en el marco de la causa que la investiga por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta en la Legislatura de Neuquén. Aunque la Fiscalía había solicitado ampliar los cargos en su contra y sumar nuevos imputados al caso, la Justicia de Neuquén rechazó el pedido por considerar que no cumplía los requisitos necesarios o que no representaba un perjuicio económico adicional para el Estado.

El juez de garantías Juan Manuel Kees dirigió la audiencia que había comenzado el lunes y culminó este jueves, con un fallo a favor para la ex vicegobernadora, que fue apartada de sus funciones después de una sesión extraordinaria de la Legislatura de Neuquén a fines de 2024, donde se declaró su "inhabilidad moral" para ejercer sus funciones.

El magistrado desestimó provisoriamente una serie de hechos y cargos solicitados por la Fiscalía, que podrían haber llegado a complicar más la situación judicial de Ruiz y otros integrantes de su equipo de trabajo en el Poder Legislativo.

Los Fiscales habían solicitado sumar nuevos imputados a la causa, como el socio gerente de la empresa de marketing Big Sur, un proveedor de gigantrografías y servicios publicitarios, un asesor de prensa de la entonces vicegobernadora que luego fue desvinculado y también su esposa, que fue designada sin funciones en la Legislatura con el fin de canalizar los pagos a favor de este asesor.

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El juez resolvió en el mismo sentido respecto de una ampliación de las acusaciones sobre la ex vicegobernadora, la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez.

Los argumentos del juez a favor de Ruiz

Por el momento, el juez no admitió investigar la contratación de una familiar para pagarle a quien efectivamente cumplió tareas en la Legislatura, ya que la Justicia falló en de este modo en un caso similar al del asesor de prensa y su esposa.

Sobre las contrataciones irregulares de personal, el magistrado consideró que no se constató un perjuicio económico para el Estado, mientras que en el resto de los nuevos cargos cuestionó la forma en la que fueron presentados y calificados jurídicamente.

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En relación con los servicios de las firma de marketing y de publicidad gráfica, indicó que la teoría del caso de la fiscalía apuntó a hechos independientes cuando deberían haberse analizado como parte de una única maniobra de administración fraudulenta, de acuerdo a su criterio y jurisprudencia que mencionó.

El juez aclaró que, más allá de lo resuelto, la fiscalía conserva la posibilidad de reformular los cargos, adecuar la calificación legal y volver a impulsar una nueva acusación.

Cómo sigue la causa

Aunque esta resolución brinda algo de alivio a la defensa de la ex vicegobernadora, la Justicia seguirá investigando los cargos originales que fueron formulados en 2025, en el marco de la investigación por la que ya fue condenado el hermano de Gloria, Pablo Ruiz, por la administración irregular y peculado en su rol de coordinador del complejo cultural Casa de las Leyes.

pablo ruiz y gloria ruiz

La resolución no modificó la investigación que continúa vigente desde la formulación de cargos realizada el año pasado contra la ex vicegobernadora; la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, Isabel Richini; y la ex prosecretaria administrativa de la Legislatura, Élida Noemí Sánchez. Por esos hechos ya fue condenado Pablo Ruiz, hermano de la exfuncionaria y excoordinador de Casa de las Leyes.

La maniobra de Pablo Ruiz fue la primera acción denunciada por el MPF. La investigación, que incluyó el allanamiento de la Legislatura de Neuquén a fines de 2024, derivó luego en una serie de denuncias por irregularidades en la gestión de su hermana, la entonces vicegobernadora Gloria Ruiz, que terminó siendo separada de su cargo por votación de los diputados provinciales bajo la figura de "inhabilidad moral".

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Por su parte, Ruiz afirmó que las denuncias escondían una persecución política en su contra por sus posibles intenciones de postularse como gobernadora de Neuquén en 2027. La ex vicegobernadora, que fue candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas de 2025, ahora enfrenta otro revés judiciales, que se agravó esta semana con un pedido de ampliación de la investigación en su contra.

La Justicia de Neuquén enmarcó los hechos dentro del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y sostuvo que las distintas maniobras investigadas ocasionaron un perjuicio millonario al patrimonio del Estado provincial.

Nuevos plazos para el proceso

Durante la audiencia de este juevos, y a pedido de las defensas, el juez prorrogó por cuatro meses la investigación preparatoria vinculada a estos cargos previos. Desde el Poder Judicial informaronq ue tanto la fiscalía como la Fiscalía de Estado no se opusieron al planteo.

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Bienes inhibidos y dietas denegadas

Además, se extendieron las medidas cautelares patrimoniales que ya regían sobre las imputadas. En el caso de Ruiz continuará la inhibición general de bienes; respecto de Richini se mantendrá el embargo sobre un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la inhibición general de bienes; mientras que para Sánchez seguirá vigente la inhibición general de bienes.

Este mes, la jueza María Eugenia Grimau declaró inadmisible un amparo presentado por la ex vicegobernadora que pidió la inconstitucionalidad de su destitución y el reintegro y pago íntegro de sus dietas, haberes y remuneraciones. Como medida cautelar, también había solicitado que se ordenara su inmediata restitución al cargo.

Pero la jueza rechazó ese pedido por dos cuestiones centrales: por un lado, el amparo no procede contra la actividad legislativa; y, por el otro, el tiempo transcurrido entre la destitución y la presentación del amparo había excedido los plazos.