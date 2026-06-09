El hermano de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz aceptó su responsabilidad en el desvío del dinero público. La Provincia podrá definir el destino de los fondos recuperados.

Condena a Pablo Ruiz, excoordinador de Casa de las Leyes: a dónde van a ir los millones que recuperó la Justicia

El gobernador Rolando Figueroa adelantó el destino que tendrán los fondos decomisados al hermano de la exvicegobernadora Gloria Ruiz , quien aceptó este viernes su responsabilidad en el desvío de fondos públicos a sus cuentas personales para constituir plazos fijos. La Justicia logró recuperar 57 millones de pesos desviados por Pablo Ruiz, excoordinador del complejo cultural Casa de las Leyes , y definió que el Estado provincial decida en qué utilizarlos.

En un encuentro con periodistas celebrado en Casa de Gobierno, Figueroa dio más detalles sobre el destino pensado para la suma millonaria que fue incautada de las cuentas de Ruiz y derivada al Ejecutivo a modo de reparación por el perjuicio patrimonial que sufrió el Estado provincial por la maniobra.

Si bien la Justicia estimó que el perjuicio total a la provincia representaba una suma de 97 millones de pesos, los fondos recuperados superan apenas los 57 millones. Por eso, la decisión de la Justicia implica, en realidad, una reparación parcial.

"Vamos a usarlo para un sector necesitado de la ciudadanía", dijo Figueroa sobre el dinero recuperado. Aunque no dio precisiones sobre qué programas van a ser financiados con estos fondos, se supo que el objetivo es que impacten en las necesidades de los sectores más vulnerables de la población de Neuquén.

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En el encuentro celebrado este lunes, el gobernador destacó el rol de la Justicia, que el viernes condenó a Ruiz a tres años de prisión en suspenso, 288 horas de trabajo comunitario e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos luego de que el ex funcionario admitiera su responsabilidad en los delitos de peculado y administración fraudulenta.

"Veo con buenos ojos el papel de la Justicia", aseguró Figueroa en relación al caso de corrupción que movilizó a la opinión pública a fines de 2024. El caso escaló con una investigación hacia la hermana del coordinador cultural, la entonces vicegobernadora Gloria Ruiz, quien terminó por ser separada de su cargo tras una sesión extraordinaria de la Leguslatura que determinó su "inhabilidad moral" para ejercer su función.

El caso y el dinero recuperado

Pablo Ruiz, ex coordinador del complejo cultural Casa de las Leyes, fue investigado por desviar fondos de las cuentas oficiales del organismo público a su propia cuenta sueldo para constituir plazos fijos en su propio beneficio.

Según la investigación de la Fiscalía, entre el 10 de diciembre de 2023 y hasta noviembre de 2024, Ruiz recibió dinero de manera habitual proveniente de la cuenta bancaria de la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén perteneciente al BPN.

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Entre enero y agosto de 2024, la modalidad fue mediante transferencias de la única cuenta de la Legislatura hacia su cuenta personal de acreditación de haberes del Banco Provincia de Neuquén (BPN), por un total de $34.719.194.

Luego, después de que las autoridades legislativas fueron advertidas por el BPN de que esto no podía hacerse, el imputado comenzó a recibir de la Legislatura cheques al portador con el objetivo de pagar los fondos permanentes de la Casa de Las Leyes. Eran cobrados por caja por personal autorizado que luego entregaba el dinero en efectivo al imputado. El monto total de esta maniobra ascendió a $19.975.564.

El dinero era asignado como fondos permanentes para sustentar distintos programas que estaban a cargo de la Casa de las Leyes, como “Ritmo Ciudadano”, “Jóvenes líderes, comunitarios y políticos”; “Actividades culturales, recreativas y comunitarias”; “Murales urbanos”, entre otros.

El fiscal del caso planteó que luego, Ruiz sustrajo los fondos públicos que había recibido para constituir tres plazos fijos: el 14 de octubre de 2024 por $42 millones y por 60 días; el 1 de noviembre de 2024 por $3 millones por 30 días; y el 11 de noviembre de 2024 por $6 millones por 30 días.

SFP Dia del periodista casa de gobierno gobernador (12) Sebastián Fariña Petersen

Al momento de la imputación, la Justicia embargó la cuenta bancaria de Ruiz, por un total de 55 millones de pesos, que fueron transferidos a una cuenta judicial. Por la conformación de un plazo fijo, los intereses generados elevaron la suma recuperada a unos 57 millones.

Fondos para los necesitados e investigaciones que avanzan

En la audiencia del pasado viernes, el juez de Garantías de Neuquén, Lucas Yancarelli, autorizó al Estado provincial a disponer de los fondos recuperados. Por las declaraciones de Figueroa, se supo que el dinero no va a regresar a los programas originales de Casa de las Leyes sino que será destinado a sectores vulnerables, en relación al peso simbólico que representan las sumas.

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El gobernador hizo hincapié en el papel de la Justicia e insisitió en la necesidad de avanzar sobre el caso de la megaestafa con planes sociales. Más allá de las primeras condenas a ex funcionarios de Desarrollo Socia, el mandatario calificó a esa maniobra como el mayor hecho de corrupción de la provincia.

Además, afirmó que desde el gobierno provincial consideran que la maniobra se perpetró a partir de una asociación ilícita. Por eso, a través de la Fiscalía de Estado, buscan que la invstigación se profundice bajo esa figura legal.