Impactante vuelco en una ruta del norte neuquino: un joven fue hospitalizado

El conductor del vehículo circulaba por la RP 41 y fue derivado al Hospital de Chos Malal. Qué se sabe hasta el momento.

Este domingo alrededor de las 3 de la madrugada, un joven protagonizó un violento vuelco a bordo de su camioneta en la ruta provincial 41 . El hecho ocurrió en inmediaciones del Paraje Aquihueco , a unos 20 kilómetros de Tricao Malal. El conductor fue trasladado al Hospital de Chos Malal debido a las lesiones que sufrió.

Se desconoce cómo perdió el control de su Pick Up Nissan Frontier y volcó. Rapidamente fue trasladado al nosocomio local en una ambulancia de Tricao Malal . Según informó Mariano Jara, el comisario Inspector de la Dirección Alto Neuquén, en diálogo con LM Neuquén , el joven de aproximadamente 24 años de edad, sufrió la fractura de una costilla y esta mañana fue dado de alta.

El conductor, oriundo de la localidad de Tricao Malal, tendría aliento etílico según indica su certificado médico. De igual manera, Jara indicó que no se le realizó ningún control de alcoholemia pero se sospecha que sería el motivo detrás de su vuelco. En tanto, el vehículo quedó totalmente destruido a raíz de los tumbos que dio.

vuelco aquihueco

Un auto vuelco que no es sorpresa en esta región

En el lugar trabajaron de forma coordinada una dotación de la Central 19 de Bomberos Voluntarios de Tricao Malal, personal de salud del Hospital de Tricao Malal, efectivos del Destacamento Policial de Villa Curi Leuvú y personal de la División Tránsito de Chos Malal.

Al ser un autovuelco, no se realizaron peritajes en el lugar. Personal policial y tránsito se encargo de levantar la camioneta y una grúa la trasladó hasta Tránsito de Chos Malal.

Según indicó el comisario inspector, son varios los casos de autovuelco que han ocurrido en la región del Alto Neuquén en los últimos meses. Entre los motivos, se encuentran las alcoholemias positivas, rutas en mal estado y, las últimas semanas la transhumancia también ha generado algunos incidentes.

También sumó que en la zona entre Loncopué- El Huecú son varios los incidentes ocurridos a causa de desconocimiento. Varios turistas que concurren al lugar para visitar a la curandera "Petrona", toman máxima velocidad en lugares que no conocen.

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